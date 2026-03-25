Только недавно пошел в армию: что известно о нацгвардейце, которого с дочерью убила РФ во Франковске

Владимир Шкрумеляк

В результате атаки российского дрона погиб военнослужащий 50-го полка НГУ Владимир Шкрумеляк. Вместе с ним трагически оборвалась жизнь его дочери.

Об этом сообщает 50 полк имени полковника Семена Высочана Национальной гвардии Украины.

Что известно о трагической гибели отца и дочери в Ивано-Франковске

В тот день, 24 марта, Владимир и Анеля пришли в роддом навестить жену Владимира, которая недавно родила ему сына. Российский удар унес жизни отца и дочери Анели, которая была рядом с ним в этот момент.

Владимир недавно присоединился к рядам Национальной гвардии, избрав путь защитника Украины. Его запомнят как человека чести, ответственности и великой родительской любви. Несмотря на короткое время службы, он уже успел зарекомендовать себя как надежный собрат.

«Это преступление врага — еще одно свидетельство его бесчеловечной жестокости и цинизма. Мы потеряли защитника, семья — любящего отца, а Украина — своего сына», — отметили в сообщении.

Ужасную смерть 15-летней девушки - выпускница Ланчинской гимназии - отреагировали в учебном заведении. Там подчеркнули: девочка пришла вместе с папой, чтобы поздравить маму с рождением братика. Впрочем, россияне цинично лишили ее жизни.

«Погибшие отец и дочь возвращались из родильного. Вместе они навещали маму и новорожденного ребенка. Владимир недавно еще раз стал отцом», — сообщили в коллективе Ланчинской гимназии.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что с женой, потерявшей мужа и дочь, работают психологи.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.

Как мы писали, в центре Ивано-Франковска 24 марта российский дрон попал вблизи перинатальных центров. Ужасный удар унес жизни двух человек, находившихся возле эпицентра взрыва. Еще шесть человек получили ранения, среди них маленький ребенок и работница детсада. К моменту обстрела в роддоме находились около сотни человек, которых вовремя эвакуировали в укрытие, прошло без жертв. Взрывная волна повредила перинатальные центры и окрестные здания, выбив более сотни окон.

Мужчина умер в больнице, а девушка - в карете скорой.