Выживает только один из десяти: в Закарпатье показали ужасы реанимации, где лечат от COVID-19 (фото)

В реанимациях находятся в основном невакцинированные люди.
Лишь один из десяти пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает. На Закарпатье опубликовали впечатляющие фотографии из реанимации, где спасают людей с COVID-19.
Фото обнародовали в пресс-службе Закарпатской обладминистрации.
Снимки сделали в Центре легочных болезней в Ужгороде. Там спасают людей с коронавирусной инфекцией. Каждый из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Есть вещи, о которых не хочется знать, на которые трудно смотреть, о которых думаешь, что это никогда не коснется меня. К сожалению, такая ситуация и в других заведениях, где спасают людей от COVID-19", — подчеркнул глава Закарпатской ОГА. Анатолий Полосков.
В реанимациях находятся преимущественно невакцинированные люди, добавили в обладминистрации.
Напомним, что в Энергодаре остановлены пассажирские перевозки. Такое решение приняли городские власти. И не собирается выводить общественный транспорт на маршруты, пока город будет находиться в красной зоне.