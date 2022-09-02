Только одно слово: Байден, Зеленский, Данилов и Подоляк присоединились к странному флешмобу в Твиттере

В социальной сети Твиттер появился свежий флешмоб, согласно которому все известные люди мира делают неоднозначные однословесные твиты.
Странный флешмоб возник после того, как американская железнодорожная компания Amtrak случайно запостила твит со словом "trains" ("поезда"). Пользователям это понравилось, поэтому тренд с однословесными твитами быстро "завирусился".
К новенькому флешмобу уже успели присоединиться президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, советник руководителя ОП Михаил Подоляк и даже лидер США Джо Байден и премьер Британии Борис Джонсон.
Freedom– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 2, 2022
democracy— President Biden (@POTUS) September 2, 2022
Ukraine https://t.co/rFuMdh8Pnh— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2022
В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов и советник руководителя ОП Михаил Подоляк в своих твитах на что-то очевидно намекнули.
putinkaputt— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 2, 2022
ATACMS…— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 2, 2022
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