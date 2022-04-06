"Только одного жмурика нашли, остальные сгорели": на Харьковщине ВСУ встретили оккупантов "салютами"

"Только одного жмурика нашли, остальные сгорели": на Харьковщине ВСУ встретили оккупантов "салютами"

Любые попытки врага провести боевую операцию оканчиваются поражением.

В Харьковской области ВСУ продолжают "кошмарить" оккупантов. Они устроили засаду и встретили их "салютами".

Об этом сообщает Минобороны Украины.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины сдерживают атаки рашистов и дают им достойный отпор, а также уничтожают их колонны техники.

"ВСУ продолжают разрушать планы российских захватчиков в Харьковской области. Любые попытки врага провести боевую операцию заканчиваются поражением", — сообщает Министерство обороны Украины.

Так на днях ВСУ уничтожили десятки оккупантов.

"Мы заняли оборону и ждали решистов 3 – 4 часа. Дождались и встретили – с "салютами". Только одного "жмурика" нашли, остальные сгорели», – рассказал боец ВСУ Сергей.

Напомним, что на Донецком и Луганском направлениях защитники Украины отразили все вражеские атаки и нанесли существенные потери российским захватчикам. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.