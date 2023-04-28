Только оружием можно остановить российский террор — Зеленский о ракетном ударе

По состоянию на данный момент известно уже о 23 погибших в результате попадания российских ракет в жилые дома в украинских городах. Среди жертв – четверо детей.

В пятницу, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения прокомментировал ракетный удар, который нанесла Россия по мирным украинским городам, а также рассказал о переговорах с международными партнерами Украины и первой крупной инвестиции в украинскую экономику.

ТСН.ua собрал главное из речи украинского лидера.

О ракетном ударе

"Весь день продолжался разбор завалов в Умани, в месте попадания российской ракеты. По состоянию на данный момент известно уже о 23 погибших, среди них четверо детей. Мои соболезнования родным и близким… Всем, кто был спасен – жителям этого дома, соседним домам, которые зацепили, к сожалению, взрывной волной, – оказывается необходимая помощь”, — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что одна из ракет попала по Умани — абсолютно мирному городу, известному всему миру тем, что принимало ежегодно десятки тысяч паломников-хасидов… "Только абсолютное зло может совершать такой террор против Украины", — подчеркнул президент.

Он также напомнил, что на Днепропетровщине в результате сегодняшнего ракетного удара погибли две украинки. “Мать и дочь. Ольга, 92 год рождения, и Вероника, 20 год рождения. Еще трех лет этому ребенку не исполнилось!” – сказал украинский лидер.

По словам президента, украинским Воздушным силам удалось сбить 21 из 23 российских ракет и помешать государству-террористу унести гораздо больше жизней.

“Это снова доказывает, что остановить террор и спасти людей можно только оружием. ПВО, современная авиация, без которой не бывает полностью эффективной ПВО. Артиллерия, бронетехника. Все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность нашим городам, нашим селам как в тылу, так и на передовой. Чтобы вернуть безопасность и нашим людям, которые пока, к сожалению, на оккупированной территории”, — подчеркнул Зеленский.

О международных переговорах

Украинский лидер рассказал о визите в Киев президентки Словакии и президента Чехии, с которыми он провел переговоры о том, как ускорить восстановление мира и порядка.

"Я поблагодарил Словакию и Чехию за поддержку: за предоставленное оружие, политическую и санкционную помощь, за поддержку людей, получивших убежище в словацких и чешских общинах. Я очертил партнерам, какие перспективы у нас на поле боя сейчас и в какой дальнейшей помощи мы нуждаемся, чтобы пройти весь этот необходимый путь. Проинформировал о том, что делаем, чтобы реализовать нашу формулу мира, в том числе пункт о привлечении к ответственности виновных в агрессии. Спасибо, что Словакия и Чехия одинаково с нами видят необходимость восстановить справедливость и наказать военных преступников, наказать всех этих террористов", — сообщил Зеленский.

По результатам этого визита с лидерами Словакии и Чехии была подписана совместная декларация относительно европейского и евроатлантического движения Украины.

Кроме того, президент Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, которого украинский лидер проинформировал о последствиях российской террористической атаки и поблагодарил его за поддержку нашей обороны, нашей экономической, нашей социальной устойчивости.

“Отдельно обсудили с господином президентом Европейского совета ситуацию вокруг деструктивного, на мой взгляд, запрета отдельными государствами ввоза нашей аграрной продукции. Я подчеркиваю, что это не только нарушает существующее Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, но и дает опасную надежду Кремлю. Надежду на то, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут властвовать над общими интересами”, — сообщил Зеленский.

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По его словам, в то время, когда Россия нарушает свободу торговли, пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, не время делать что-то похожее.

“Нужно найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из сложившейся ситуации. Такое решение, которое учитывало бы интересы всех наших стран и Европы в целом. Мы обсудили с Мишелем, как это можно сделать, какое это может быть решение, и постоянно контактируем со всеми партнерами”, — подчеркнул украинский лидер.

В завершение президент Зеленский проинформировал о знаковом событии — первой крупной инвестиции в Украину с начала полномасштабного вторжения.

“Объем инвестиции – 250 миллионов долларов, и это только старт соответствующего пакета. Именно сейчас, когда мы боремся с российским террором, крупный мировой бизнес не только верит в нашу победу, но и подтверждает эту веру своими многомиллионными инвестициями, конкретикой”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 28 апреля оккупанты массированно ударили по Украине крылатыми ракетами. В результате атаки российская ракета разрушила многоэтажку в городе Умань в Черкасской области.

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