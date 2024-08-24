Только Россия виновата в происходящем на ее территории – премьер Литвы об операции ВСУ на Курщине

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает нечестной позицию, что развязанная Россией война означает ограничение военных действий только на территории Украины.

Об этом Шимоните сказала во время совместной пресс-конференции с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой в субботу, 24 августа, передает "Интерфакс-Украина".

Глава литовского правительства напомнила, что Россия начала войну, а Украина защищается.

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"Иногда меня удивляет, что люди думают, что если Украина испытала вторжение России, то это значит, что война может продолжаться только на территории Украины. Это не так должно выглядеть, потому что это просто нечестно. Поэтому, конечно, россияне должны нести риски и ответственность за то, что может произойти на их территории", – сказала Шимоните.

Политик отметила, что в Литве все с большим вниманием наблюдают за происходящим в Курской области, и все видят, что Путин не переживает "о своих людях и своих границах".

"Он не беспокоится о защите своего народа очень сильно, потому что ценность человеческой жизни в России совсем другая, чем ценность жизни во всех наших государствах. И ответ очень прост: Россия может прекратить все эти операции в Курске, где угодно. Просто может выйти (с территории Украины – ред.), остановить войну", – сказала глава правительства Литвы.

Напомним, Ингрида Шимоните отметила, что Литва была и будет оставаться вместе с Украиной и в дальнейшем будет делать все, чтобы приблизить победу свободных людей, которую будут праздновать вместе.

«Гарантировать свободу всех в Европе - мы можем это делать!» - Зеленский, Дуда, Шимоните

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