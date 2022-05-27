"Только в Украине больше шансов на успех": Зеленский обратился к выпускникам и призвал верить в победу

Президент считает, что больше всего шансов преуспеть и самореализоваться молодые украинцы имеют именно на Родине.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинским выпускникам школ и призвал их "верить в Украину".
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении в ночь на 27 мая.
"Обычно в эти дни в мае мы отмечаем последний звонок в школах и поздравляем ребят с началом нового этапа в жизни. Честно говоря, более светлого этапа, чем детство. Потому что наконец-то в жизни появляются возможности. Взрослые возможности. Но при этом детство еще окончательно не заканчивается", — отметил президент.
По словам Зеленского, в нынешнем году в Украине нет традиционной школьной праздничности в связи с войной.
"Да и не во всех школах Украины обучение в этом году завершается именно в мае. Да и не все выпускники сейчас на территории нашей страны", — говорит глава государства.
Президент призвал выпускников не упускать свои возможности, бороться, развиваться, защищать свою свободу и уметь пользоваться этой свободой.
"А значит, надо быть образованными и смелыми. Не терять ни одного дня в жизни. Знать, для чего живешь день. И обязательно верить в Украину", — подчеркнул он.
Зеленский уверен, что только в Украине у наших граждан больше шансов для успеха, "а особенно – после нашей победы". Он заверил, что победу Украина обязательно одержит.
"И обязательно уберем словосочетания "временно оккупированные" в отношении нашей земли, которая станет навсегда освобожденной. Как бы ни было сложно", — подытожил Зеленский.
Напомним, на фоне новых ракетных ударов Владимир Зеленский призвал мир усилить давление на Россию.
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