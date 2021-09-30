Только вернулся в часть: в Одессе солдат-срочник выпал из окна казармы

Только вернулся в часть: в Одессе солдат-срочник выпал из окна казармы

Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

В Одессе с четвертого этажа выбросился военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Думская".

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Как стало известно, 19-летний срочник выбросился из окна казармы 11 бригады имени Михаила Грушевского НГУ. За несколько часов до этого он приехал в Одессу из Запорожья. По словам сослуживцев, у него ни с кем не было конфликтов.

Парень получил множественные травмы, в том числе закрытый перелом костей таза, тупую травму живота, разрыв селезенки. Он находится в городской клинической больнице.

По факту происшествия начато служебное и досудебное расследование. Устанавливаются все причины случившегося.

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