Только вернулся в часть: в Одессе солдат-срочник выпал из окна казармы

Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.
В Одессе с четвертого этажа выбросился военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Думская".
Как стало известно, 19-летний срочник выбросился из окна казармы 11 бригады имени Михаила Грушевского НГУ. За несколько часов до этого он приехал в Одессу из Запорожья. По словам сослуживцев, у него ни с кем не было конфликтов.
Парень получил множественные травмы, в том числе закрытый перелом костей таза, тупую травму живота, разрыв селезенки. Он находится в городской клинической больнице.
По факту происшествия начато служебное и досудебное расследование. Устанавливаются все причины случившегося.