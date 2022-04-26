Только заехали в Украину и сразу отправились к дедам: под Харьковом ВСУ разбили батарею оккупантов, которых "сдала" мина

Только заехали в Украину и сразу отправились к дедам: под Харьковом ВСУ разбили батарею оккупантов, которых "сдала" мина

Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин взорвалась на мине.

В Харьковской области подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулине) несут потери. ВСУ уничтожили реактивную артиллерийскую батарею из 9К57 "Ураган".

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

В результате 5 военнослужащих РФ убиты, более 12 ранены.

"Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание средствами воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. По позиции дивизиона был нанесен удар. Выжившие военные получили серьезные психологические травмы и больше не боеспособны", — рассказал Цымбалюк.

Напомним, что Вооруженные силы РФ испытывают большие проблемы с медициной в ходе "специальной военной операции" на территории Украины. Поэтому большинство раненых российских оккупантов не получает надлежащую медицинскую помощь и отправляется к праотцам. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

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