"Томагавки" для Украины: может ли наша страна запускать эти ракеты

Запуск Томагавк / © Associated Press

Для эффективного использования ракет «Томагавк» Украине нужны не только ракеты, но и специальные платформы для запуска и инфраструктура.

Об этом заявил президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан в эфире телеканала КИЕВ24.

По его словам, «Томагавк» — это серьезная крылатая ракета. Она требует морской, подводной или воздушной платформы, а также комплексных инженерных средств для подготовки и запуска.

«Если президент Украины обращается к президенту Соединенных Штатов Америки просьбой, что нам нужны ракеты. Он бы еще высказался и хлеба, ветчины, сала, масла, колбасы и еще, чтобы сдача была. Потому что к тем ракетам, к „Томагавке“ минимум нужно еще или ракетный крейсер, или подлодку, или серьезный самолет, который может их нести. Потому что этот тип вооружения просто так не запустишь. Это не так, что вставишь огнепроводящий шнур, подожжешь его, пойдешь и ракета улетела. Там должны быть серьезные комплексы подготовки к запуску, запуску, ну и других инженерных сооружений и тому подобное», — отметил эксперт.

Хазан подверг сомнению, обращался ли президент Украины к партнерам только за ракетами, или за всем комплексом вооружения, необходимым для их полноценного применения (корабли, подлодки или самолеты-носители).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой предоставить ракеты Tomahawk во время приватной беседы на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Зеленского, такое современное оружие могло бы вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров для заключения мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что новое соглашение между США, НАТО и европейскими странами предусматривает закупку оружия для Украины. Однако эксперты предостерегают: ни одна отдельная система вооружений, даже ракеты «Томагавк», не способна кардинально изменить ход войны.