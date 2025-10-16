Tomahawk для Украины: Світан раскрыл единственный способ, как ракеты изменят ход войны

Tomahawk / © Getty Images

Реклама

США рассматривают возможность предоставления Украине ракет Tomahawk в ближайшее время. В западных СМИ пишут, что их количество может быть небольшим — от 20 до 50 единиц. Это, вероятно, не будет иметь значительного влияния на фронт, однако на другое — да.

Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии 24 Канала. Он отметил, что если Украина получит Tomahawk, то их нужно сразу начать использовать по российской нефтегазовой промышленности, в частности по НПЗ. Все потому, что ракеты могут наносить гораздо более мощные удары врагу, чем дроны.

Как Украина может использовать Tomahawk

Роман Свитан подчеркнул, что начинать ослабление военных возможностей России, чтобы способствовать завершению войны, следует с уничтожения нефтегазовой промышленности.

Реклама

Поэтому даже несколько десятков Tomahawk, если правильно атаковать нефтегазовые объекты России, в перспективе могут положительно повлиять на линию фронта. Но это может произойти не раньше, чем через несколько месяцев, а вот удар по экономике россияне почувствуют уже на следующий день (после атак — ред.)», — сказал он.

Кроме Tomahawk, нашему государству важно получить пусковые установки для их применения. По мнению военного эксперта, даже одной такой машины хватило бы, чтобы за одну ночь использовать несколько десятков ракет.

«Это одномоментно бы „положило“ всю российскую нефтегазовую промышленность в европейской части России. Это был бы серьезный удар по экономике, в частности, по гражданской сфере. На войско это повлияло бы не сразу», — заметил он.

Однако экономические проблемы могут иметь негативные последствия для военных мощностей врага.

Реклама

Рассвет привел пример, что, без достаточных финансовых мощностей, россияне не смогут покупать у китайцев необходимые детали для техники, которую собирают на предприятиях в России.

Кроме того, если Кремль потеряет экономические мощности, то нечем будет платить солдатам, чтобы те ехали на войну в Украину.

Военный эксперт также считает, что кроме Tomahawk, Украина может попросить у США и другое оружие, в том числе ракеты SM-6. Ими эффективно можно противодействовать вражеской авиации на большой дальности.

Напомним, у Пентагона уже есть план поставки ракет Tomahawk Украине.