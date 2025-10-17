Tomahawk могут поставить точку в войне: эксперт объяснил, как именно

Tomahawk / © Getty Images

Крылатые ракеты Tomahawk могут стать настоящим прорывом для Украины, потенциально прекратив российское вторжение и даже спровоцировав крах режима Владимира Путина.

Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Эксперт отмечает, что никакое другое тактическое оружие в современной войне не имеет такого стратегического, психологического и физического влияния. Уникальность Tomahawk заключается в их способности преодолевать большие расстояния и проникать через российскую ПВО. Эти ракеты первоначально разрабатывались для преодоления советской противовоздушной обороны.

Бреттон-Гордон считает, что если бы Украина смогла уничтожить российские системы С-400 с помощью Tomahawk, она получила бы контроль над собственным небом и разгромила бы армию РФ, подобно тому, как эта тактика была использована против армий Ирака и Ливии. Tomahawk в украинском арсенале, по его мнению, может означать «конец путинской войны или даже конец самого Путина».

Кроме военного эффекта, эти ракеты позволили бы Украине наносить сокрушительные удары по российским НПЗ, полностью блокируя нефтяной экспорт. Обозреватель утверждает, что именно этот нефтяной кризис способен спровоцировать падение Путина. Поскольку даже россияне, которые до сих пор были невосприимчивы к военным потерям, начинают бунтовать из-за дефицита горючего.

В заключение Бреттон-Гордон призывает президента Трампа предоставить Украине эти ракеты («большую дубинку»), чтобы подтвердить свою репутацию миротворца и гарантировать мир.

Напомним, президент Украины анонсировал, что во время своего визита в США он встретится с главой Белого дома и проведет переговоры с конгрессменами. Ключевыми темами дискуссий станут усиление ПВО и предоставление Украине новых дальнобойных возможностей. По данным медиа, речь пойдет о дальнобойных крылатых ракетах Tomahawk.

