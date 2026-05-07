Тональный крем и синяки: новые кадры с Трампом спровоцировали слухи о состоянии его здоровья

Дональд и Мелания Трамп

Во время мероприятия в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа пользователи соцсетей обратили внимание на необычный вид его рук. На фотографиях было видно, что тыльная сторона обеих рук президента замаскирована тональным кремом или консилером, что вызвало волну обсуждений в Сети.

Об этом пишет Daily Star.

Как известно, 79-летний Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп принимал участие в мероприятии, посвященном чествованию матерей-военнослужащих в канун Дня матери. Однако значительная часть комментариев в соцсетях касалась не самого события, а внешнего вида президента.

Некоторые пользователи начали предсказывать возможные проблемы со здоровьем Трампа, обращая внимание на изменение цвета кожи и заметные следы косметики. В сообщениях звучали резкие и спекулятивные комментарии о состоянии президента.

Руки Трампа

Следы тонального средства на руке Трампа

Подобные обсуждения возникают не в первый раз. На прошлой неделе журналисты также заметили синяк на руке Трампа во время интервью во Флориде. Ранее, еще в январе, политик объяснял появление темного пятна на руке случайно ударившимся о стол во время поездки в Швейцарию.

Трамп также заявлял, что регулярно принимает аспирин для разжижения крови.

«Говорят, что аспирин хорошо разжижает кровь, а я не хочу, чтобы густая кровь лилась из-за моего сердца. Я принимаю больше. Но я делал это годами, и это вызывает кровоподтеки», — отметил президент.

В последнее время в СМИ и соцсетях также обсуждают случаи, когда Трампа якобы замечали сонливым во время официальных мероприятий, что лишь усиливает дискуссии вокруг его самочувствия.

Ранее в Белом доме объяснили появление красных пятен на шее Трампа в результате использования специального крема для профилактического лечения кожи. По словам врача президента Шона Барбабеллы, покраснение является типичной реакцией на препарат и может сохраняться несколько недель. Пятна заметили во время официального мероприятия в Вашингтоне, после чего в соцсетях начали активно обсуждать состояние здоровья 79-летнего политика. В администрации Трампа подчеркнули, что причин для беспокойства нет, хотя тема его самочувствия в последнее время регулярно становится предметом публичных дискуссий.

