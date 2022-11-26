Тонкий лед: в Житомирской области 8-летний мальчик провалился в пруд и погиб

8-летний мальчик провалился на тонком кризисе пруда и погиб. Произошло это в селе Середы.

Об этом пишет ТСН.

Школьник и его 6-летний друг играли у водоема недалеко от дома. Вдруг старший решил выйти на лед – мигом провалился под лед и начал тонуть. Младший побежал за помощью, но когда крестьяне вытащили школьника из пруда, тот уже не дышал. В семье погибшего мальчика есть еще двое детей, оговорок в полиции или социальных служб до этой семьи никогда не было. Правоохранители призывают родителей не отпускать детей играть в водоемы, тем более выходить на лед.

Дети очень часто хотят развлекаться, скользить по водоемам, но этого нельзя этого делать, ведь морозы не настолько сильны, чтобы водоемы промерзли, это крайне опасно.

Напомним:

В Херсонской области 42-летний охранник яхт-клуба спас из ледяной воды двоих детей, утопающих на Днепре.

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