Тоннель под бывшим Каховским водохранилищем технологически возможен — специалист

Соорудить подкоп протяженностью 4,5 км можно как с поверхности, так и подземным способом.

Существуют технологии, позволяющие построить туннель под бывшим Каховским водохранилищем в неустойчивых или слабоустойчивых породах. Однако сделать это незаметно не получится.

Такое мнение высказал доктор технических наук заведующий кафедрой "Днепровской политехники" Сергей Гапеев в комментарии "Суспільному".

По его словам, теоретически, без учета необходимых для этого средств и ресурсов сделать такой подкоп протяженностью 4,5 км можно как с поверхности, так и подземным способом. В то же время специалист отметил, что для переправы диверсионно-разведывательных групп это должно быть капитальное сооружение.

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“Мы должны понимать, что это человек в снаряжении, в индивидуальных средствах защиты. А еще оружие, дополнительное оружие, боекомплекты и т.д. Для того чтобы он добрался к какому-то конечному пункту, мог выполнять боевую задачу, он должен хоть с минимальным комфортом перемещаться. Не ползком, а на своих ногах", — отметил Сергей Гапеев.

По его подсчетам, такой тоннель должен быть шириной не менее 70 см, а высотой хотя бы полтора метра, поэтому строительство такого объекта трудно не заметить. К тому же, отметил специалист, его строительство займет длительное время — не менее полугода.

"Сооружение должно быть надежным, чтобы оно не рухнуло. Не завалило тех людей, которые по нему перемещаются. Также мы понимаем, что возможно огневое влияние на трассе этого тоннеля. Он должен выдерживать попадания артиллерийских снарядов, взрывы", — пояснил Гапеев.

На примере строительства метрополитена он пояснил, что для таких работ необходимы значительные ресурсы, много людей, коммуникации, специальное техническое отверстие для специального оборудования.

Напомним, Каховское водохранилище катастрофически обмелело после подрыва дамбы ГЭС российскими оккупантами. В то же время река Днепр вернулась в пределы старого русла, а дно водохранилища превратилось в пустыню.

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