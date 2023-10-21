Тоннели у Авдеевки: поможет ли это россиянам и какое главное отличие от боев за Бахмут

Российским войскам вряд ли помогут туннели у Авдеевки. Им нужно множество артиллерии и боеприпасов для уничтожения укреплений ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Кротовые норы" не помогут

Нарожный утверждает, что между Авдеевкой и Бахмутом есть принципиальная разница. Дело в том, что в Бахмуте враг применял другую тактику.

"Наши войска использовали каждый дом как укрепление, а враг просто каждый дом сносил с помощью артиллерии, с помощью ракетных войск, огнеметных гранатометов", – говорит эксперт.

Здесь несколько другая история, акцентирует он, потому что у нас – бетонированные укрепления. Они расположены вне города, относительно далеко. Чтобы их разбить, им нужна тяжелая артиллерия, десятки, а то и сотни артиллерийских боеприпасов и КАБов для уничтожения каждого построенного там взводного опорного пункта.

"Как им эти "кротовые норы" помогут? Подобраться быстрее и делает бесконечные "мясные штурмы"? Возможно, но пока это успеха им никакого не даст?" – уверяет военный эксперт.

Напомним, вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты начали использовать тактику "кротов". Так, чтобы подобраться незаметно к позициям ВСУ, они роют тоннели.

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