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Тонны мертвой рыбы, погибшие в море дельфины и пятна нефти в Днепре: Ермак об ужасных последствиях подрыва ГЭС

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Тонны мертвой рыбы, погибшие в море дельфины и пятна нефти в Днепре: Ермак об ужасных последствиях подрыва ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС оккупантами нанес ужасные последствия для экологии. / Фото: Associated Press

Затоплены большие площади лесов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил нелестные цифры для экологии после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В результате сильных паводков более 50 тыс. га украинских лесов затоплено. Что хуже – по меньшей мере половина из них погибнет. К слову, это больше площади лесов Исландии.

Кроме того, Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой. По словам Ермака, только ориентировочно идет 95 тыс. тонн живых биоресурсов. Кроме того, погибли многие животные. Так, на берегах Черного моря в Болгарии и Турции находятся тела дельфинов с украинских берегов. Уже зафиксировано более 150 официальных случаев.

"Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лис и зайцев из Южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных", — говорится в сообщении представителя ОП.

Также по Днепру дрейфуют пятна смазки и нефти весом не менее 150 тонн. Они могут добраться до Средиземноморья.

Ермак отмечает, что за совершенный экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов.

Напомним, по состоянию на 20 июня средний уровень воды на Херсонщине находится на отметке 0,31 м. В результате подрыва ГЭС уровни воды Каховского водохранилища достигли более низких показателей за минимальные критические значения, необходимые для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

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Дата публикации
Просмотры
1648
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