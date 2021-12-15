Тонны "нужного" мусора: в Полтаве женщина сносит под свой дом отходы со всего города

Мусор со двора женщины вывозили в прошлом году. Его тогда погрузили в 20 больших автомобилей.

В Полтаве местная жительница сносит под свой одноэтажный дом пакеты с мусором и всяческие отходы. Их так много, что они практически добрались до крыши здания.

Об этом пишет "Суспільне".

Полтавчане недовольны, потому что из-за того, что у женщины под домом собралась свалка, заводятся грызуны. У себя дома соседи женщины неоднократно видели крыс.

"Мою посуду, посмотрела, а у меня на пороге крыса сидит, лапки моет. А перед этим у соседей две крысы сидели на столе, к этим тоже заходили крысы, потому что стало холодно и они начали куда-то прятаться", – рассказала соседка Елена Андреева.

В Подольском районном совете говорят, что мусор со двора женщины вывозили в прошлом году. Его тогда погрузили в 20 больших автомобилей.

"Там бумага, я даже в сапожки бумагу кладу, пол холодный, даже на пол приходится бумагу стелить. Печку не могу растопить, потому что будет огонь. Люди увидят и будут поджигать мои вещи, семь раз уже палили. Что это за безобразие? Я что, не имею права себе домой принести что-нибудь? У них автомобили, квартиры, сколько добра. У меня есть какие-то претензии к их добру? Банки есть, консервация, которую я в церкви брала, нужно перебирать. Бутылки есть, надо пособирать и сдавать, потому что некогда было", — говорит полтавчанка Татьяна Приходько.

В то же время мусор с ее двора будут вывозить и в этот раз. Отходы планируется утилизировать до конца этого года.

Напомним, что в съемной квартире в Полтаве нашли мертвыми двух парней 17 и 25 лет.

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