Тонны яда в консервах: чем на самом деле кормят ВСУ и почему продукты не доходят до военных

В 2023 году в Украине проверили около 39 тысяч тонн консервов для ВСУ, из которых 14% оказались некачественными.

Украинские военные в течение 2023 года получили почти 5,5 тысячи тонн некачественных консервов.

Об этом сообщил член Комиссии по вопросам коммуникаций, кадровой работы и экспертных обсуждений Геннадий Кривошея, пишет Укринформ.

"Большая часть продукции, которую снабжают или пытаются поставить в ВСУ, имеет достаточно сомнительное качество самого товара. Первоначально я говорю о продуктах питания. Чтобы вы могли понять, с начала этого года около 30% яиц, по которым проводилось исследование, были возвращены Управлением безопасности пищевых продуктов. То есть фактически это 30% товара, который не попал к нашим военным, был предварительно проверен и был завернут назад поставщикам. И таких фактов очень много", — рассказал Кривошея.

Он подчеркнул, что благодаря вмешательству членов Общественного совета удалось наладить работу лабораторий, проверяющих качество поступающих в армию продуктов.

"На сегодняшний день проводятся исследования по продукции, которая является обязательной и о которой довольно часто все говорят — это консервированные продукты. В частности, мясо, рыба, каши, то есть все это проверяется. В среднем, если мы возьмем количество по тоннажу, то за 2023 год было проверено около 39 тысяч тонн консервированной продукции. Из них 14% было завернуто, это — 5 433 тонны", — сообщил Кривошея.

По его словам, в процессе работы выяснилось, что существует дефицит инспекторов, работающих при управлении и воинских частях и проверяющих безопасность и качество товаров. Сейчас количество инспекторов увеличено, и это позволит более оперативно проверять поставляемые в армию товары.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения коррупция в Украине приобрела особо цинические формы. Только за последние четыре месяца в Минобороны выявили нарушений более чем на 10 млрд грн.

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