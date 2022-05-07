Тоня Матвиенко растрогала до слез встречей с мамой, которую не видела с начала войны

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась с поклонниками трогательным видео, где показала встречу с мамой на вокзале в Магдебурге, Германия.

Свою знаменитую маму Нину Матвиенко Тоня не видела с самого начала войны. Вместе с детьми артистка уехала в Португалию. А Нина Митрофановна оказалась в Германии.

В конце концов семья воссоединилась в немецком Магдебурге, где сейчас находится мама певицы.

На странице в Instagram Тоня поделилась трогательным видео, где ее мама встречает артистку вместе с дочерьми на вокзале: "Не видела маму с 25.02", — коротко прокомментировала пост Матвиенко.

В ролике Нина Митрофановна, не сдерживая слез, бежит на встречу с родственницами, сначала обнимает маленькую Нину, потом дочь Тоню и старшую внучку Ульяну.

В свою очередь, подписчики страницы певицы признались, что ролик растрогал их до слез: "Всегда кажется, что все слезы уже выплакали… Но на такие видео снова градом", "Плачу вместе с Ниной Митрофановной", "Просто сердце разрывается от таких видео. Скорейшей нам победы", "на это нельзя смотреть без слез счастья…".

Читайте также: