Топ-3 ненадежных авто: механик назвал модели, которые могут разорить владельца на ремонтах
Владелец СТО Джон Линг, посвятивший ремонту автомобилей более трех десятилетий, предупредил, что некоторые популярные модели могут стать финансовой бездной.
Когда твои руки каждый день в смазке, а через мастерскую проходят тысячи авто, ты начинаешь понимать, какие машины созданы для езды, а какие – для сервиса. Джон Линг, механик с 30-летним опытом, поделился своим черным списком автомобилей.
Его советы публикует издание Daily Mail.
Линг сразу же предупреждает: он не фанат немецких авто и электромобилей, а если вам нужен пикап – лучше искать японские аналоги. Он назвал три модели автомобилей, на которые он никогда не потратил деньги.
Audi A4: "Электрический кошмар"
По мнению Линга, этот немецкий седан является ярким примером проблемы всех европейских люксовых брендов: они внедряют технологии до того, как те станут надежными.
Проблема: случайные сбои компьютера, модулей или сенсоров. Поломки начинаются уже через 4–6 лет эксплуатации.
Цена комфорта: Хотя машина уезжает отлично, ее специализированные подшипники колес и элементы подвески стоят очень дорого при замене.
Volkswagen Jetta: «Медовый месяц до 80 тысяч миль»
Более доступный «родственник» Audi тоже не радует надежностью в долгосрочной перспективе.
Проблема: после пробега в 80 000 миль (около 128 тыс. км) машина начинает «сыпаться».
Запчасти: Линг отмечает, что ремонт Jetta обходится на 30–60% дороже , чем у конкурентов из-за специфики поставок запчастей VW.
Ford F-150: ловушка алюминиевого кузова
Самый популярный пикап Америки попал в немилость механика не из-за двигателя, а из-за материалов кузова.
Проблема: Ford использует алюминий для снижения веса, в то время как конкуренты (Chevy, Ram, Toyota) выбирают высокопрочную сталь. Алюминий иначе деформируется при ушибах, что делает кузовной ремонт значительно сложнее и дороже.
