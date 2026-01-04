Топ-3 ненадежных авто: механик назвал модели, которые могут разорить владельца на ремонтах

Автомеханик назвал свой черный список автомобилей / © iStock

Реклама

Когда твои руки каждый день в смазке, а через мастерскую проходят тысячи авто, ты начинаешь понимать, какие машины созданы для езды, а какие – для сервиса. Джон Линг, механик с 30-летним опытом, поделился своим черным списком автомобилей.

Его советы публикует издание Daily Mail.

Линг сразу же предупреждает: он не фанат немецких авто и электромобилей, а если вам нужен пикап – лучше искать японские аналоги. Он назвал три модели автомобилей, на которые он никогда не потратил деньги.

Реклама

Audi A4: "Электрический кошмар"

По мнению Линга, этот немецкий седан является ярким примером проблемы всех европейских люксовых брендов: они внедряют технологии до того, как те станут надежными.

Проблема: случайные сбои компьютера, модулей или сенсоров. Поломки начинаются уже через 4–6 лет эксплуатации.

Цена комфорта: Хотя машина уезжает отлично, ее специализированные подшипники колес и элементы подвески стоят очень дорого при замене.

Volkswagen Jetta: «Медовый месяц до 80 тысяч миль»

Более доступный «родственник» Audi тоже не радует надежностью в долгосрочной перспективе.

Проблема: после пробега в 80 000 миль (около 128 тыс. км) машина начинает «сыпаться».

Запчасти: Линг отмечает, что ремонт Jetta обходится на 30–60% дороже , чем у конкурентов из-за специфики поставок запчастей VW.

Ford F-150: ловушка алюминиевого кузова

Самый популярный пикап Америки попал в немилость механика не из-за двигателя, а из-за материалов кузова.

Проблема: Ford использует алюминий для снижения веса, в то время как конкуренты (Chevy, Ram, Toyota) выбирают высокопрочную сталь. Алюминий иначе деформируется при ушибах, что делает кузовной ремонт значительно сложнее и дороже.

Напомним, 2026 год обещает стать насыщенным для авторынка: сразу семь новых авто привлекли внимание экспертов. После осмотра ключевых премьер они спрогнозировали, какие модели станут хитами .