Топ-3 опасных напитков в летнюю жару по мнению специалистов / © Pexels

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Медики и эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали о топ-3 опасных напитках, которые не стоит употреблять в летнюю жару. О каких именно напитках идет речь?

Кофе

Хотя кофе любят во всем мире, стоит помнить, что в летний период, особенно когда жарко, лучше отказаться от этого напитка. Все дело в том, что он не насыщает организм жидкостью, а наоборот, может выводить ее из клеток. А вместе с жидкостью из организма выводятся также полезные элементы. Если вы совсем не можете отказаться от любимого напитка, лучше сразу после чашки кофе выпить стакан воды.

Сладкие напитки

Напитки с большим количеством сахара в своем составе могут стать настоящим врагом в период, когда столбики термометров показывают летнюю жару. Хотя сладкая газировка и способна на время утолить жажду, однако она заставляет человека пить все больше и больше. А так как в крови повышается уровень сахара, метаболические процессы в организме могут нарушиться.

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Алкоголь

Жара и алкоголь – несовместимые вещи. Как показали исследования, наиболее опасными для человеческого организма являются крепкие алкогольные напитки, которые сочетаются с энергетиками. Многим людям в летнюю жару хочется выпить бокал прохладного пива или бокал вина. Но всякий, даже некрепкий, алкоголь выводит из организма воду. А еще большинство из них имеют высокий гликемический индекс. То есть после их употребления в крови повышается уровень сахара. Это и жара могут приводить к повышению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и даже стать причиной инфаркта или инсульта.

Что же тогда лучше пить в жару

До сих пор не придумали ничего лучшего, чем вода — она утоляет жажду лучше (можете пить минеральную или просто очищенную). Теплый зеленый чай – это может звучать удивительно, но именно он хорошо утоляет жажду, а также не выводит из организма соли и полезные вещества. Охлажденные кисломолочные продукты – но лучше брать натуральные, без добавления сахара.