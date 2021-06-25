ТОП-5 новинок мороженого лета-2021 от MONACO "THREE BEARS"

Быть естественной, спонтанной, чувствительной, живой и, самое главное, счастливой. Просто такой, как ты есть. Счастливой, а не идеальной.

Именно на это вдохновляет мороженое MONACO "THREE BEARS".

Каждый сезон бренд представляет новые, смелые и трендовые вкусовые решения, которые позволяют хотя бы на 5 минут отвлечься от будничных дел, уделить время себе и насладиться моментом. Новинки MONACO "THREE BEARS" этого года – это результат поиска новых вкусов и незабываемых ощущений.

Мы составили ТОП-5 новинок мороженого, которые точно нужно попробовать этим летом. Они гарантированно подарят вам настоящее гастрономическое удовольствие и добавят в вашу копилку воспоминаний еще больше счастливых моментов.

1. Мороженое на палочке со вкусом манго и наполнителем с ароматом земляники

Представьте себе: летний вечер, освежающий ветерок, приятная компания и вкусное мороженое! Новинка привлекает своим оригинальным сочетанием вкусов, а глазурь с добавлением розового шоколада кувертюр Руби усиливает вкусовую композицию. Гарантируем: наслаждение от этого вечера вы запомните надолго.

MONACO "THREE BEARS" со вкусом манго и наполнителем с ароматом земляники

2. Мороженое "Маскарпоне-малина" в сахарном вафельном рожке

Эта новинка сочетает в себе вкусы сыра "Маскарпоне" и летней ягоды малины. Потребители точно оценят особую рецептуру, привлекательный "инстаграмный" вид и невероятный вкус.

MONACO "THREE BEARS" "Маскарпоне-малина" в сахарном вафельном рожке

3. Мороженое "Red cake" в сахарном вафельном рожке

Комбинация вкусов ореховой миндальной нуги и нежного чизкейка прекрасно сочетается в рожке "Red cake", а фруктовый наполнитель с ароматом голубики добавляет оригинальности продукту. Идеальный вариант для вкусного перекуса во время обеденного перерыва или празднования завершения насыщенного событиями дня.

MONACO "THREE BEARS" "Red cake" в сахарном вафельном рожке

4. Мороженое "Ягодный мильфей"

Разделить счастливые моменты вместе с семьей или друзьями позволит семейный формат упаковки мороженого MONACO "THREE BEARS". Одна из новинок этой линейки – вкус "Ягодный мильфей", который точно подарит удивительное наслаждение.

MONACO "THREE BEARS" "Ягодный мильфей"

5. Мороженое "Брауни с вишней"

Еще одна новинка удобного семейного формата, которая позволяет поделиться кусочком счастья с большим количеством людей. В мороженом объединены две смеси: с крошками сахарного печенья и ароматом "Брауни". Вкусовую композицию дополняет фруктовый наполнитель с кусочками вишни.

МONACO "THREE BEARS" "Брауни с вишней"

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Вы уже определились с любимым вкусом? Если до сих пор нет, то ищите мороженое, которое дарит моменты наслаждения, в торговых сетях Украины и вдохновляйтесь "быть счастливой, а не идеальной" вместе с MONACO "THREE BEARS".

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