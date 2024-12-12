Топ-5 продуктов, замедляющих старение в любом возрасте

Есть некоторые продукты, которые диетологи рекомендуют употреблять в любом возрасте, чтобы замедлить процессы старения. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Диетологи рекомендуют добавить в свой ежедневный рацион эти пять полезных продуктов, если вы хотите дольше оставаться здоровыми и молодыми.

Кресс-салат

В этом листе содержится в четыре раза больше бета-каротина, чем в яблоке, а еще в нем есть 258% дневной рекомендуемой дозы необходимого нашему организму витамина К. Именно этот витамин помогает поддерживать хорошее состояние кожи и костей.

Разнообразные ягоды

Как рассказывает диетолог Сидней Грин, ягоды – это мощный источник антиоксидантов. Именно они нужны, чтобы избавиться от свободных радикалов. Последние называют основными компонентами старения. Они участвуют в появлении старческих пятен и пигментации кожи. В разных ягодах можно найти разные типы антиоксидантов, однако, по словам диетологии, лучше всего подходят черника.

Красный перец

В этом овоще много антиоксиданта, помогающего стимулировать выработку коллагена. А еще в его состав входит витамин С и каротиноиды. Последние, кстати, помогают побороть воспаление и защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Авокадо

Авокадо – это источник витамина Е и полезных жирных кислот. Как объясняет диетология Грин, этот продукт помогает поддерживать здоровье кожи, ногтей и волос. Также он уменьшает воспаление в организме. А еще авокадо нужно добавить в свой ежедневный рацион, чтобы защитить себя от развития большого количества заболеваний, которые становятся причиной быстрого старения (гипертензия, метаболический синдром, высокий холестерин).

Миндаль

В состав этих орехов входят полезные жиры, помогающие сохранять увлажнение кожи и защитить ее от солнечных лучей. Также миндаль может стать превосходной профилактикой сердечных заболеваний и диабета II типа. А еще миндаль помогает замедлить понижение когнитивной функции.