ТОП-5 суши сетов от Sushi Master

Поклонники кулинарного мастерства команды ресторана Sushi Master в Кривом Роге знают наизусть меню заведения.
И наверняка для вас не секрет, что меню этого ресторана богато различными вкусностями в азиатском стиле. Но всё же, советуем зайти на https://kriviy-rig.sushi-master.ua/ru и освежить свои знания, а заодно заказать любимые суши на вечер.
Мало порции суши? Это не проблема, ведь вы сразу можете заказать суши-сет оптимального объема и состава. Если вы зайдёте в раздел “Сеты” в меню ресторана, то убедитесь – выбор наборов огромный. А если вам интересно, какие из суши-сетов пользуются большей популярностью, то прочитайте эту статью до конца.
Какие суши-сеты в топе?
Для начала отметим, что в наш рейтинг вошли самые заказываемые наборы роллов, которые отличаются оптимальным составом. Также эти наборы суши и роллов можно назвать универсальными, поскольку их можно заказать для разных случаев.
Теперь перейдем к нашему ТОП-5 суши-сетов:
- Сет Гурман. Его состав этого набора вошли самые вкусные сорта роллов, а именно – Филадельфия с лососем, Маки с тунцом, Калифорния с кунжутом и Кранч с креветками. Эти разновидности роллов по вкусу многим ценителям сочного рыбного филе в сочетани с нежными сырными нотками и хрустом овощей. Однако и новичкам стоит попробовать этот набор. Вес этого сета равен 880 грамм, а при его заказе вы получаете на бонусный счет 34 балла.
- Сет Сенсей. Этот набор не может не понравиться, ведь в его составе сорта роллов, которые уже стали классикой. А состав такой – Калифорния темпура, Запеченный с крабовым миксом, Темпура ролл с курицей и Нежный с курицей. Кстати, для заказа новичками в японской кухне этот набор подходит идеально. Вес сета равен 1080 грамм, поэтому его можно заказать на небольшую компанию в 3-4 человека. При заказе данной позиции вы получаете на бонусный счет 27 баллов.
- Сет Банзай. В составе набора значатся Филадельфия дуэт, Калифорния с крабовым миксом в кунжуте, Футомаки с креветкой в темпуре и Калифорния Чикен. Состав набора сбалансирован, ведь в нем представлены разные сорта с начинкой из рыбы, морепродуктов и мяса курицы. Вес это суши-сета равен 1010 грамм, а этого хватит для обеда компании из 3-4 человек. Заказ этого набора принесет вам 29 баллов.
- Сет Киото. Это один из наибольших суши-сетов, ведь его вес ровно 2 килограмма. Состав такой – Филадельфия дуэт, Нежный с курицей, Калифорния с лососем в кунжуте, Кранч с креветкой, Запеченный с крабовым миксом, Маки с тунцом и Темпура ролл с курицей. Как видите, состав набора разнообразный, поэтому он точно сможет удовлетворить вкусы каждого вашего гостя. Заказ этого сета принесет вам 59 баллов.
- Сет для Двоих. Если вы хотите порадовать свою вторую половину, то стоит устроить романтический ужин, а угоститься стоит именно этим набором. Состав сета – Филадельфия дуэт, Калифорния Чикен, Футомаки с креветкой в темпуре и Маки с тунцом. Состав набора беспроигрышный, а количества ломтиков точно достаточно для ужина на двоих. Вес этого сета равен 910 грамм. А заказ этого набора принесет вам 29 баллов.
Именно на эти позиции меню в разделе “Сеты” мы советуем взглянуть в первую очередь. Однако не отказывайтесь от заказа других наборов, особенно если на них хорошая скидка.