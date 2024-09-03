ТОП-5 суши сетов от Sushi Master

И наверняка для вас не секрет, что меню этого ресторана богато различными вкусностями в азиатском стиле. Но всё же, советуем зайти на https://kriviy-rig.sushi-master.ua/ru и освежить свои знания, а заодно заказать любимые суши на вечер.

Мало порции суши? Это не проблема, ведь вы сразу можете заказать суши-сет оптимального объема и состава. Если вы зайдёте в раздел “Сеты” в меню ресторана, то убедитесь – выбор наборов огромный. А если вам интересно, какие из суши-сетов пользуются большей популярностью, то прочитайте эту статью до конца.

Какие суши-сеты в топе?

Для начала отметим, что в наш рейтинг вошли самые заказываемые наборы роллов, которые отличаются оптимальным составом. Также эти наборы суши и роллов можно назвать универсальными, поскольку их можно заказать для разных случаев.

Теперь перейдем к нашему ТОП-5 суши-сетов:

Сет Гурман. Его состав этого набора вошли самые вкусные сорта роллов, а именно – Филадельфия с лососем, Маки с тунцом, Калифорния с кунжутом и Кранч с креветками. Эти разновидности роллов по вкусу многим ценителям сочного рыбного филе в сочетани с нежными сырными нотками и хрустом овощей. Однако и новичкам стоит попробовать этот набор. Вес этого сета равен 880 грамм, а при его заказе вы получаете на бонусный счет 34 балла. Сет Сенсей. Этот набор не может не понравиться, ведь в его составе сорта роллов, которые уже стали классикой. А состав такой – Калифорния темпура, Запеченный с крабовым миксом, Темпура ролл с курицей и Нежный с курицей. Кстати, для заказа новичками в японской кухне этот набор подходит идеально. Вес сета равен 1080 грамм, поэтому его можно заказать на небольшую компанию в 3-4 человека. При заказе данной позиции вы получаете на бонусный счет 27 баллов. Сет Банзай. В составе набора значатся Филадельфия дуэт, Калифорния с крабовым миксом в кунжуте, Футомаки с креветкой в темпуре и Калифорния Чикен. Состав набора сбалансирован, ведь в нем представлены разные сорта с начинкой из рыбы, морепродуктов и мяса курицы. Вес это суши-сета равен 1010 грамм, а этого хватит для обеда компании из 3-4 человек. Заказ этого набора принесет вам 29 баллов. Сет Киото. Это один из наибольших суши-сетов, ведь его вес ровно 2 килограмма. Состав такой – Филадельфия дуэт, Нежный с курицей, Калифорния с лососем в кунжуте, Кранч с креветкой, Запеченный с крабовым миксом, Маки с тунцом и Темпура ролл с курицей. Как видите, состав набора разнообразный, поэтому он точно сможет удовлетворить вкусы каждого вашего гостя. Заказ этого сета принесет вам 59 баллов. Сет для Двоих. Если вы хотите порадовать свою вторую половину, то стоит устроить романтический ужин, а угоститься стоит именно этим набором. Состав сета – Филадельфия дуэт, Калифорния Чикен, Футомаки с креветкой в темпуре и Маки с тунцом. Состав набора беспроигрышный, а количества ломтиков точно достаточно для ужина на двоих. Вес этого сета равен 910 грамм. А заказ этого набора принесет вам 29 баллов.

Именно на эти позиции меню в разделе “Сеты” мы советуем взглянуть в первую очередь. Однако не отказывайтесь от заказа других наборов, особенно если на них хорошая скидка.