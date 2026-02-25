Топ-чиновник Воздушных сил погорел на взятке в $320 тыс: детали скандала

Задержание / © Офис Генерального прокурора

Командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления Службы безопасности Украины в одной из областей уличили в коррупции. Дело касается хищения денег на строительстве укрытий для военных самолетов.

Об этом пишет Офис генерального прокурора и СБУ.

По имеющейся информации, истоки преступной схемы достигают мая 2025 года. Тогда было принято решение о выделении 1,4 миллиарда гривен из государственного бюджета на строительство сборно-разборных арочных конструкций, которые должны были служить защитными укрытиями для украинской военной авиации.

«Проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена», — сообщают в ведомстве.

Несмотря на очевидные нарушения технологических и норм безопасности, ответственные лица инициировали перечисление авансовых платежей подрядчикам по заключенным договорам.

Задержание фигурантов / © Офис Генерального прокурора

Попытка подкупа контрразведки и привлечения «гаранта»

Осознавая неизбежность ответственности за хищение бюджетных средств, командующий логистикой ПС ВСУ разработал план прекращения проверок. Для реализации замысла он обратился к главе УСБУ одной из областей.

Задачей должностного лица спецслужбы было «посодействовать» в подкупе высшего руководства военной контрразведки. По материалам следствия, руководитель областного УСБУ согласился выступить «гарантом» коррупционного соглашения, поскольку был непосредственно заинтересован в процессе: лично привлек к строительству одного из подрядчиков-участников схемы.

Задержание «на горячем» с сотнями тысяч долларов

Чтобы обеспечить невмешательство в процесс проверок и избежать уголовной ответственности, фигуранты дела предложили взятку в размере 1% общего финансирования объектов — около 13 миллионов гривен. Кроме того, фигуранты планировали привлечь лояльных аудиторов, которые должны подготовить фиктивные выводы о надлежащем качестве сводных укрытий.

Задержание фигурантов / © Офис Генерального прокурора

«При попытке передачи неправомерной выгоды участник схемы задержан „на горячем“. Изъято 320 тысяч долларов», — констатировали в Офисе генерального прокурора.

Напомним, СБУ сорвала попытку РФ атаковать подразделения операторов морских дронов. Операция проведена при содействии Главнокомандующего ВСУ и командования ВМС, что позволило предотвратить удар по стратегически важным объектам.

Задержан военнослужащий ВМС ВСУ, который оказался российским информатором. Он планировал передать геолокации баз и маршруты морских дронов. Во время обыска был удален смартфон с секретной информацией.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Он находится под стражей, следствие продолжается.