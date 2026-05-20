Топ-чиновники Нацполиции "крышевали" порнобизнес: принято первое решение по фигурантам

Обыски в Нацполиции

Высокопоставленные чиновники Нацполиции, которые фигурируют в деле о «крышевании» порностудий в трех областях Украины, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По результатам назначенного служебного расследования, которое началось в отношении четырех полицейских топ-чиновников, в ближайшее время будут приняты кадровые решения.

«Национальная полиция Украины полностью способствует следствию и заинтересована во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела», — отметили в сообщении.

В Нацполиции добавили, что очищение этой правоохранительной структуры от недобропорядочных сотрудников остается одним из ключевых приоритетов.

«На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением будет жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг», — заверили в Национальной полиции.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении масштабной коррупционной схемы, которую организовали высокопоставленные чиновники Нацполиции.

По информации следствия, руководители территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могли способствовать беспрепятственной деятельности сети порностудий, на которых незаконно изготавливали и распространяли через Интернет видеоконтент эротического и порнографического характера.

Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции изъят элитный автопарк из шести автомобилей, а также наличные в разных валютах на общую сумму более 22,6 млн грн.

