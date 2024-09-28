Топ-менеджера "Энергоатома" задержали на взятке 100 тысяч грн — журналист

Чиновника вроде бы обвиняют в организации "схем", связанных с поставками топлива.

Топ-менеджер НАЭК "Энергоатом" был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в вымогательстве 100 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщил соучредитель проекта журналистских расследований "Наши деньги" Юрий Николов, опубликовав фото задержания чиновника на улице Гоголевской в Киеве, возле офиса компании.

По его словам, речь идет о директоре по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александре Скопиче. Его якобы обвиняют в организации "схем", связанных с поставками топлива.

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Журналист напомнил, что на прошлогоднем заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, разбиравшейся в коррупционных закупках атомщиков, этот чиновник "Энергоатома" уверял в отсутствии коррупции в их закупках.

Народный депутат Ярослав Железняк дополнил информацию журналиста, сообщив, что сотрудники СБУ задержали топ-менеджера "Энергоатома" на первом транше взятки вчера, 27 сентября.

Официальной информации СБУ о задержании пока не было.

Напомним, ранее правоохранители задержали на взятке замминистра энергетики Украины Александра Хейла. Сумма неправомерной выгоды составила полмиллиона долларов.

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