Топ-менеджера металлургического предприятия ArcelorMittal подозревают в миллиардном убытке: в компании это отрицает

Топ-менеджера металлургического предприятия ArcelorMittal подозревают в миллиардном убытке: в компании это отрицает

Сумма ущерба госбюджету составляет более 2,2 млрд грн.

Служба безопасности Украины провела обыски у топ-менеджера криворожской металлургической компании ArcelorMittal из-за подозрения в нанесении миллиардного ущерба госбюджету. Впоследствии СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 (служебный подлог и умышленное уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ и Офис генерального прокурора.

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По предварительным данным правоохранительных органов, из- за деятельности топ-менеджера государственный бюджет понес более 2,2 млрд грн убытков. Как установили следователи СБУ, в 2017-2019 годах топменеджер вносил ложные сведения в официальные документы предприятия, в частности, по начислению платы за пользование недрами двух месторождений железных руд. Более того, с декабря 2014 по март 2019 года из-за незаконных действий компания уклонилась от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что речь идет о месторождениях "Валявкинское" и "Новокриворожское".

В компании уверяют, что во время обысков у топменеджера их предприятия СБУ не выявила никаких фактов, подтверждающих его противоправную деятельность. "Компания всегда отвергала эти обвинения и не понимала, почему налоговый спор расследует СБУ, а не Государственная фискальная служба. "АрселорМиттал Кривой Рог" считает сегодняшние действия СБУ очередным примером необоснованной враждебности международной компании, которая уже инвестировала 10 миллиардов долларов в экономику Украины" — говорится в заявлении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных правонарушений.

Напомним, во Львове правоохранители 16 ноября пришли с обысками к скандальному антивакцинатору Остапа Стахива.

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