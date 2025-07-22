Топ плакатов киевлян на митингах по НАБУ и САП — что требуют протестующие (фото)

Лозунги на митингах по НАБУ и САП / © ТСН

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В центре Киева, а также в других городах Украины, продолжаются протесты. Тысячи людей выступают против скандального закона по НАБУ и САП. По состоянию на вечер 22 июля в столице собрались граждане, которые не только скандируют лозунги типа «Ганьба!» и «Руки от НАБУ и САП!», но и поднимают вверх красноречивые локанические плакаты.

ТСН.ua собрал топ плакатов протестующих.

Протесты против закона по САП и НАБУ / © ТСН

Против скандального законопроекта выступают не только люди.

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Люди против закона по САП и НАБУ / © ТСН

Горожане констатируют, что законопроект приняли быстро, однако зря.

Протесты против закона по САП и НАБУ / © ТСН

Некоторые плакаты поражают своей лаконичностью.

Люди против закона по САП и НАБУ / © ТСН

Напомним, собравшиеся митингующие, чтобы выразить протест против принятия скандального законопроекта о ликвидации независимости НАБУ и САП, требуют ветировать скандальный законопроект 12414.

© ТСН

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В ЦЕНТРЕ КИЕВА СОБИРАЮТСЯ ПРОТЕСТИРОВАТЕЛИ через принятый в ВР закон о НАБУ и САП

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