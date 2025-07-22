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Топ плакатов киевлян на митингах по НАБУ и САП — что требуют протестующие (фото)
Лозунги и плакаты митингующих, которые вышли на улицы против скандального законопроекта по НАБУ и САП, поражают своей точностью и лаконичностью.
В центре Киева, а также в других городах Украины, продолжаются протесты. Тысячи людей выступают против скандального закона по НАБУ и САП. По состоянию на вечер 22 июля в столице собрались граждане, которые не только скандируют лозунги типа «Ганьба!» и «Руки от НАБУ и САП!», но и поднимают вверх красноречивые локанические плакаты.
ТСН.ua собрал топ плакатов протестующих.
Против скандального законопроекта выступают не только люди.
Горожане констатируют, что законопроект приняли быстро, однако зря.
Некоторые плакаты поражают своей лаконичностью.
Напомним, собравшиеся митингующие, чтобы выразить протест против принятия скандального законопроекта о ликвидации независимости НАБУ и САП, требуют ветировать скандальный законопроект 12414.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В ЦЕНТРЕ КИЕВА СОБИРАЮТСЯ ПРОТЕСТИРОВАТЕЛИ через принятый в ВР закон о НАБУ и САП
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