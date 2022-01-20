Топ популярных областей Украины: куда украинцы в 2021 году переезжали чаще всего

Топ популярных областей Украины: куда украинцы в 2021 году переезжали чаще всего

В списке приоритетов ничего особенно не изменилось.

Украинцы в 2021 году в большей степени меняли место жительства с приоритетом на Киевскую область — там население увеличилось более чем на 53 тысячи человек.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

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Третья область в списке самых востребованных для жизни — Харьковская. Туда за год перебрались 39 441 человек. Четвертой же в списке стала Одесская область — население туристического региона пополнилось на 27 891 человека.

Замыкает же пятерку лидеров Днепропетровская область, которая лишь незначительно уступила Одесской области — туда переехали 27 722 украинца.

В свою очередь меньше всего для жизни граждане нашей страны выбирали Луганскую, Закарпатскую, Черновицкую, Херсонскую и Кировоградскую области.

Антирейтинг же по количеству выезжающих украинцев возглавили Донецкая область — 4969 человек, Луганская область — 3104 человека, Кировоградская область — 2687 человек, а также Сумская область — 2185 человек.

Напомним, что цены на первичное жилье в Украине продолжают расти. Средняя стоимость квадратного метра в столичной новостройке составляет 33 тыс. грн.

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