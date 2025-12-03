Топ советов для покупки искусственной елки: на что обращать внимание

Новогодняя елка / © pixabay.com

В столичных супермаркетах полным ходом идет продажа новогодних елок — как живых, так и искусственных, а продавцы отмечают стабильный спрос среди горожан в конце ноября-начале декабря.

Об этом сообщила корреспондентка «Київ24», которая посетила один из столичных маркетов, чтобы ознакомиться с ассортиментом и ценами.

По ее словам, новогодняя экспозиция в магазине начала формироваться еще в середине ноября, а на днях к продаже добавили живые деревья в горшках.

«Мы ежегодно ставим дома живую елку, но на этот раз я решила сравнить варианты и цены на искусственные. Поэтому приехала посмотреть, какой ассортимент есть в магазинах», — рассказала корреспондентка.

Живые елки и сосны — от 350 грн.

Работники магазина отметили, что покупатели активно ждали появления живых растений. «Людям важно иметь альтернативу искусственным елкам», — говорят продавцы.

елка в горшке высотой 15-20 см стоит около 370 грн

более крупные варианты — примерно 850 грн

в продаже также есть сосны в горшках за 350-370 грн

искусственные елки — от 65 грн до нескольких тысяч

Ассортимент искусственных деревьев значительно шире — от маленьких офисных вариантов (65 грн) до больших моделей стоимостью в несколько тысяч.

«Чаще всего покупают искусственные елки высотой от 1,5 до 1,8 метра. Предпочтение отдают моделям под сосну, темно-зеленым, с легким "снегом". Средняя стоимость — от 1400 до 2000 грн», — говорят продавцы.

В магазинах также предлагают LED-елки, имитирующие форму традиционных, но состоящие из подсветки — они пользуются спросом из-за энергосберегающего режима и компактности.

Советы покупателям: как выбрать качественную искусственную елку

Выбирайте елку на 30-40 см ниже высоты потолка, чтобы без проблем установить верхушку.

Материалы должны быть без запаха, если пластик не имеет резкого аромата — это признак качества.

На рынке преобладают два типа материала: ПВХ-пленка и литой полиэтилен/поливинилхлорид.

Самые лучшие модели — комбинированные, пышные внутри и реалистичные снаружи.

Ветки нужно попробовать согнуть: если держат форму и не осыпаются — елка качественная.

Рекомендуется выбирать модели на шарнирных креплениях, где ветви двигаются вверх-вниз. «Такие елки служат дольше, полностью литые модели быстрее деформируются», — объяснили продавцы.

Подставка должна быть прочной, желательно металлической. «Для деревьев высотой 1,8 м важна хорошая основа, чтобы елка не упала, особенно если она украшена стеклянными игрушками», — добавили в магазине.

Напомним, цены на новогодние елки в 2025 году будут колебаться в пределах от 350 до 4000 гривен.