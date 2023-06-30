ТОП-трендовых обручальных колец стоимостью до 20 тысяч гривен от "Золотой Век"

Какие модели будут на пике популярности в этом году? Как подобрать идеальное обручальное кольцо, которое не только подчеркнет ваш стиль, но и станет украшением на долгие годы? Могут ли быть обручальные кольца бюджетными и влияет ли цена на качество?

Свадебный сезон в самом разгаре, а значит время поговорить о символе вечной любви. Вместе с крупнейшей ювелирной сетью в Украине "Золотой Век" сделали подборку трендовых обручальных колец стоимостью до 20 тысяч гривен для пары.

По словам экспертов отрасли, в бюджетном сегменте представлен широкий выбор украшений из качественного золота, а вот на высокую стоимость обручального кольца могут влиять другие факторы, например драгоценные камни такие как бриллианты. Впрочем, если бюджет молодоженов ограничен, то даже в этом сегменте есть возможность найти обручальные кольца, соответствующие последним мировым трендам. Так, в коллекции ювелирной сети "Золотой Век" представлены модели от современных минималистичных дизайнов до роскошных изящных вариантов. Поэтому, выбирая символ вашей вечной любви, эксперты крупнейшей ювелирной сети в Украине, рекомендуют обратить внимание на последние тенденции этого года.

Комбинация золота – самый популярный тренд этого сезона.

Этот стиль придает обручальным кольцам уникальности и эксклюзивности, позволяя невестам выразить свою личность и создать неповторимый образ. Белое золото отражает современность и чистоту, в то время как красное золото символизирует стиль и теплоту. Эта комбинация драгоценных металлов создает гармоничный и эстетичный образ обручального кольца, что непревзойденно подойдет к любому стилю невест.

Кроме того, что желтое, белое и красное золото органично смотрится в одном обручальном кольце, оно также будет подходить ко всем вашим любимым и повседневным украшениям. Так, обручальное кольцо из красного и белого золота с фианитами сочетает в композиции правильные геометрические формы, красоту драгоценного металла и оригинальный дизайн.

Минималистичный шик: обручальные кольца с простым, но элегантным дизайном – это пожизненная классика

В сети "Золотой Век" можно найти широкий выбор обручальных колец с разными фактурами, впрочем, одними из самых популярных и в этом сезоне остаются модели, которые принято называть "европейками". Такие обручальные кольца имеют плоский профиль и станут прекрасным выбором для пар, которые предпочитают классику и европейскую сдержанность.

Для женщин, которые предпочитают минимализм, в то же время стремятся к изысканности, подойдут обручальные кольца с тонкой линией фианитов. Благородный белый металл будет переливаться в лучах света, создавая поистине неповторимое впечатление.

Обручальное кольцо из белого золота является универсальным украшением, которое вы сможете сочетать со многими ювелирными изделиями или самостоятельно украшать ваш любой образ.

Алмазная грань – еще одна тенденция, которая становится все популярнее в ювелирном мире

Это особая обработка поверхности обручального кольца, которая создает переливы света и способствует созданию эффекта блеска. Каждая грань тщательно вырезана и отполирована, что позволяет максимально использовать свойства света и создать захватывающую игру бликов. Этот эффект добавляет сдержанным классическим моделям изысканности и очарования одновременно.

Кроме того, алмазная грань прекрасно подчеркивает различные виды золота. Так, обручальные кольца с фактурной поверхностью имеют непревзойденную особенность и уникальность. Данная модель является выражением стиля и элегантности, которые выдержаны в классических традициях. Благодаря своей универсальности, оно с легкостью может комбинироваться с другими украшениями из разного золота.

Широкие обручальные кольца — впечатляющий акцент

Этот тренд в ювелирном мире завоевывает сердца модниц своей выразительностью и неповторимым стилем. Широкие обручальные кольца имеют свойство притягивать внимание своим величественным внешним видом и придают образу дополнительной силуэтной привлекательности.

Также более популярными становятся широкие обручальные кольца с дополнительными деталями, такими как рельефные узоры, изысканные вырезы и вставки из драгоценных камней. Эти детали делают обручальное кольцо более изысканным и украшают его, делая ваш стиль непревзойденным.

"Золотой Век" рекомендует выбирать обручальные кольца, которые соответствуют вашему стилю и личности. Ну а чтобы выбор стал еще проще, вы всегда можете обратиться к экспертам ювелирной сети. Кроме того, для всех влюбленных весь сезон действует акция "Поєднані коханням", где вы можете получить дополнительно 5% скидку на второе кольцо.

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