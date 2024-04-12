Топ-3 скандальных пунктов мобилизации: у кого заберут авто, а кого – отправят на повторную ВЛК

Четыре месяца скандалов: нардепы приняли мобилизационный законопроект во втором чтении, однако некоторые кричащие нормы оставили. Новые правила мобилизации шокируют и возмущают некоторых украинцев. "Ограниченно пригодных" больше не будет, лица с инвалидностью будут проходить повторную ВВК, у кого-то будут забирать авто, а мужчин за границей будет ждать "сюрприз".

О самых горячих вопросах принятого мобилизационного законопроекта смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Верховная Рада 11 апреля приняла мобилизационный законопроект. Более того, накануне ВР поддержала еще два законопроекта: один касается наказания для уклонистов, другой – дает возможность мобилизовывать осужденных. Нардепы работали над документами почти 4 месяца и 11 часов в зале ВР 10 апреля. Такой "ожесточенной" работы депутатов мы не видели давно, но это и неудивительно. Требовалось проработать более 4 тысяч правок в документе. И они это сделали. Правда, сидели до ночи и даже проигнорировали комендантский час. Мемчики об этом сразу ворвались в Сеть.

Все то, что так старательно принимали 11 часов, поместилось в десяток пунктов. Но нервов украинцам они делают – дай Бог!

Основное из законопроекта о мобилизации, который вступит в силу через месяц после подписи президента:

Право на демобилизацию людей с инвалидностью;

Демобилизация в связи с освобождением из плена;

Ограниченно пригодные должны будут повторно пройти осмотр в течение 12 месяцев;

Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50 процентов от первого взноса по кредиту;

Получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе;

Для "уклонистов": ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов, по управлению транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК.

Рада полностью изъяла из законопроекта норму о демобилизации бойцов после 36 месяцев службы.

Ограниченно пригодным приготовиться

Точно не обрадовались мужчины, которые "купили" себе инвалидность. Поскольку, согласно документу, ограниченно пригодные мужчины должны пройти повторный медосмотр. Верховная Рада просто взяла и отменила понятие "ограниченно пригодный" к службе в ВСУ. Согласно нововведениям, мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 12 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование. Слова "ограниченная пригодность" теперь исключены, останется только норма о непригодности. Хотя раньше речь шла о 9 месяцах.

Министерство обороны даже публиковало разъяснения о том, что ждет военных и военнообязанных, имеющих этот статус. После повторного осмотра военные, которые признаны непригодными, будут уволены с военной службы, а признанные пригодными – продолжат службу. Военнообязанные, признанные непригодными, будут исключаться с военного учета, а признанные пригодными могут проходить службу.

Печальные новости и для получивших 2 и 3 группы инвалидности после 24 февраля 2022 года. Таким лицам также предстоит повторно пройти ВВК. Однако эта норма не касается военнослужащих.

Без консульских услуг

Еще одну скандальную норму мобилизационного законопроекта проголосовали нардепы. Предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. В законопроекте о мобилизации говорится, что военный билет в консульствах потребуют, в частности, у 18-летних украинцев. Но возвращаться в Украину юношам, выехавшим до этого возраста, не нужно. Свои данные можно будет уточнить дистанционно. Норму об ограничении консульских услуг в законопроекте о мобилизации прописали для того, чтобы понимать, какое количество граждан находится за границей. Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепка от "ЕС" Ирина Фриз рассказала "Радио Свобода".

"Оказание консульских услуг будет происходить в течение 60 дней с момента вступления в силу этого закона с одновременной актуализацией данных. То есть мужчина призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные. Указать место пребывания, контактные данные для того, чтобы Министерство обороны и Генштаб имели четкое понимание, какое количество граждан находится за границей"

При этом, по словам Фриз, механизма депортации украинцев из других стран не существует.

"Сейчас, согласно действующему законодательству, и украинскому, и международному, нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно для Министерства обороны"

Также у мужчин от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет при выезде и въезде в страну. Независимо от пригодности к службе или отсрочек, каждый мужчина этого возраста будет обязан носить при себе военный билет. И предъявлять его по требованию полицейских, сотрудников ТЦК, а также пограничников. Более того, все военнообязанные, до сих пор не уточнившие свои данные в ТЦК, должны сделать это в течение 60 дней после очередного указа президента о продолжении мобилизации. Упомянутый указ ожидается 13 мая. Уточнить данные можно будет в ТЦК, ЦНАП или в электронном кабинете.

Одним из наиболее дискуссионных пунктов мобилизационного законопроекта был пункт по ограничению управления транспортными средствами военнообязанным по требованию ТЦК. Исходя из проголосованного законопроекта, все будет решать суд, но этому предшествует определенный алгоритм действий, который должен совершить ТЦК:

Сначала руководитель ТЦК, установивший неисполнение гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации), обращается в полицию относительно осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК. В случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет этому гражданину письмо-требование. Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не исполнил обязанности, например, не явился в ТЦК, военком обращается в суд по поводу ограничения в праве вождения.

Решения судов по таким искам подлежат немедленному исполнению. На апелляцию дается 15 дней.

Но есть и исключения. Ограничивать не будут в двух случаях: если установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника дохода и лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью.

И "вишенка на торте": к 100% бронированию работников полиции, бронированию руководителей органов госвласти и местного самоуправления и бронированию 50% госслужащих категорий "Б" и "В" нардепы добавили еще один маленький пунктик. Каждый депутат сможет "отмазать" от мобилизации двух своих помощников, выполняющих ну очень важную роль для страны во время войны.

Напомним, в четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации в Украине.

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