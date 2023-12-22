"Топчутся на месте": в ВСУ рассказали о действиях россиян и ситуации на Бахмутском направлении

Враг может планировать все, что угодно, но серьезных достижений до сих пор нет.

Россияне пытаются продвигаться на Бахмутском направлении. Впрочем, особого успеха они не имеют.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире "Эспрессо".

"ВСУ находится в активной обороне. При лучшем случае украинские войска улучшают свое тактическое положение и при возможности переходят к наступательным действиям. То есть, особых успехов у россиян нет, происходит большее топтание на месте", — отметил он.

Привлекли большие силы

Как отмечает Фитьо, оккупационная армия не отказывается от своих планов наступать на Бахмутском направлении. Там сосредоточены действительно большие силы врага:

десантники;

морская пехота;

штурмовые подразделения, сформированные из бывших заключенных.

Россияне пытаются наступать и штурмовать. По словам спикера, они хотят наступать на Временный Яр, чтобы потом развить свой успех на Краматорск, Славянск и Дружковку.

"Оккупанты в своих планах не учли, что против них воюют ВСУ и Силы обороны, которые не позволят им реализовать эти планы", — объяснил начальник службы связей с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ.

Ранее в ISW рассказали, что оккупанты несколько продвинулись возле Бахмута.

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