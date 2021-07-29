Топил щенков и бил детей кирпичом: что известно о парне, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки под Харьковом

По словам односельчан парня, он был агрессивным, ни с кем не дружил и часто бил сверстников.

В Харьковской области в поселке Старый Салтов нашли тело 6-летней Мирославы Третьяк. В убийстве ребенка подозревают ее 13-летнего соседа Б*, которого односельчане считают агрессивным.

Об этом сообщает Newsroom.

Односельчанка и соседка подозреваемого в убийстве подростка Людмила Сидельникова рассказывает, что Б* всегда был агрессивным. Он часто устраивал драки с другими детьми.

"Он общался с другими детьми, только так. Бился, и кирпичом бил, и палками. Внука моего Богдана, палкой бил. Внук с улицы пришел, лег и лежит. Я спрашиваю:" Что случилось? ". Он отвечает: " с тем дурачком лучше не играть". Рассказал, что тот подбежал сзади и ударил палкой — по спине и по голове", — говорит женщина.

По словам женщины, парень живет с мамой и 15-летней старшей сестрой. Мама часто пьянствует и избивает старшую дочь. Б * у нее был любимцем. Сам подросток тоже бил сестру, 1,5 месяца назад в результате избиения младшим братом она получила трещину ключицы.

"Не знаю, глянешь на него — нормальный. И помогает, если что попросишь, и все остальное. Но иногда вроде как что-то на него находит", — говорит Людмила.

Версию о агрессивном характере парня подтверждает и один из его одноклассников Денис. По его словам, Б* не дружил со сверстниками, дружил только с одной девочкой. Также он убивал животных. Денис вспомнил, как Б * утопил щенков, которые приблудились к его двору.

Напомним, что в поселке Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме нашли тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали.

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