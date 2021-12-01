Топила печь бензином: в доме в Одесской области прогремел взрыв, есть пострадавшая (фото)

Топила печь бензином: в доме в Одесской области прогремел взрыв, есть пострадавшая (фото)

Травмирована владелица дома, где произошел взрыв.

В городе Измаил Одесской области 1 декабря в жилом доме произошел взрыв. Чрезвычайники спасли пожилую владелицу жилья.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о взрыве в доме по улице Пирогова поступила спасателям в 11:35. Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС приступили к тушению пожара в дворовой постройке, расположенной рядом с частным жилым домом.

Во время тушения пожарные спасли пострадавшую хозяйку дома. Пожилую женщину передали медицинским работникам.

Причиной пожара предварительно называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Уточняется, что владелица якобы топила печь бензином.

К слову, сегодня также в Одессе во время грузовых работ произошла разгерметизация бочки с хлором. Яд сразу полился на землю, так что пришлось из зоны поражения выводить работников и вызвать спасателей. В центре аварии концентрация опасного хлора повысилась в несколько десятков раз.

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