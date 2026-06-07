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Топливный коллапс для оккупантов: ВСУ ударили по двум стратегическим нефтебазам в Крыму
Украинские дроны разгромили нефтяные гиганты врага в оккупированном Крыму.
В ночь на 7 июня Силы специальных операций ВСУ провели блестящую серию ударов по глубокому тылу врага в оккупированном Крыму. Атаки подверглись нефтехранилищу российской армии на оккупированном полуострове.
Об этом передает Командование сил специальных операций.
Нефтебаза ''Семиколодезянская'' в поселке Еди-Кую, которое оккупанты называют Ленино, расположена примерно в 200 километрах от линии боевого столкновения. Россияне использовали ее как перевалочный пункт для хранения и транспортировки мазута, дизельного горючего, битума и т.д.
На этой нефтебазе расположено девять резервуаров емкостью от 700 до 3000 кубических метров. Там загружают цистерны и перевозят их по Крыму и другим оккупированным территориям Украины для нужд войск противника.
Кроме того, украинские беспилотники в Феодосии в 250 км от линии боевого столкновения поразили морской нефтяной терминал. На объекте расположены семь резервуаров для топлива емкостью 10 тысяч и 20 тысяч кубических метров.
Терминал является многофункциональным комплексом по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда. Оккупанты используют этот комплекс для обеспечения оккупированного Крыма топливом на случай чрезвычайных ситуаций на полуострове.
Напомним, что в районе Чонгара зафиксирован вероятный удар по мосту. Оккупационные власти заявляют об атаке дронов и перекрытии движения в Крым через пункт «Джанкой».
Ранее мы писали, что в оккупированном Крыму из-за систематических атак украинских беспилотников на логистические пути возник серьезный топливный кризис, приведший к ограничениям и запрету продажи бензина.