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Топливный кризис в Крыму: эксперт оценил потенциальные последствия для России
Проблемы с горючим в Крыму могут ударить по России не слабее атак атак ВСУ.
Перебои с горючим в оккупированном Крыму способны создать для России серьезные затруднения. Их можно сравнить с последствиями ударов ВСУ.
Об этом заявил эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире «Новости.LIVE».
«Мы атакуем и нас атакуют очень больно. Очень большие потери курят все, что горит», — сказал он.
По его словам, ситуацию усугубляют не только логистические сбои, но и панические настроения среди населения. Именно они могут еще больше усугубить дефицит.
«Так перерезать логистику… Это очень искусная работа. Я думаю, сезон в Крыму будет интересен. Но еще интереснее, что будет происходить на континетальной, скажем, России. У наших союзников здесь паника. Чем больше они будут покупать у канистры, там лучше. Это будет мощнее нашего оружия», — уверен эксперт.
Он также напомнил об опыте Украины в 2022 году, когда из-за ажиотажа спроса люди массово скупали горючее и быстро опустошали заправки.
Эксперт предполагает, что если подобная ситуация развернется в Крыму или на территории России, это может иметь ощутимые последствия для их логистики.
Как мы писали, РФ вряд ли добровольно откажется от Крыма, ведь для Кремля это не просто территория, а вопрос политического выживания. Содержание полуострова напрямую связано с имиджем кремлевского диктатора Владимира Путина и его окружения. Следовательно, россияне будут пытаться держаться за Крым до последнего. Несмотря на проблемы на полуострове, РФ продолжает цепляться за контроль над ним, в частности из-за символического значения таких объектов, как Керченский мост.