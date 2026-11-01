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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Топливо в Украине дорожает: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 1 ноября

По состоянию на 1 ноября цены на большинстве АЗС остались прежними, однако за месяц горючее существенно подорожало. Автогаз прибавил в цене до 14,40 грн/л, а дизель — до 7 грн/л.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Цены на топливо в Украине 1 ноября 2026 года

Цены на топливо в Украине 1 ноября 2026 года / © ТСН

На украинских АЗС сохраняется разная ценовая динамика: пока большинство крупных сетей не пересматривают стоимость бензина и дизеля, автогаз продолжает дорожать. По состоянию на 1 ноября 2026 года изменения в сутки зафиксировали только на заправках UPG — там подорожали премиальный дизель и автогаз.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на данные мониторинга цен.

Цены на топливо в Украине 1 ноября: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

По сравнению с 31 октября изменения зафиксировали только в сети UPG. На 1 грн/л подорожали премиальный дизель и автогаз. На других крупных АЗС цены остались без изменений.

По данным мониторинга, 1 ноября стоимость горючего на крупных сетях АЗС составляет:

  • Бензин А-95: самый дорогой на Socar — 95,90 грн/л, самый дешевый у KLO — 87,90 грн/л.

  • Обычный дизель: самая высокая цена на Socar — 108 грн/л.

  • Премиальный дизель: самый дорогой также на Socar — 111 грн/л.

  • Автогаз: самая высокая стоимость на OKKO, WOG и Socar — 59,90 грн/л, самая низкая на «БРСМ-Нефти» — 54,99 грн/л.

/ © Главком

© Главком

Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за октябрь

Больше всего за октябрь подорожал автогаз. В семи крупных сетях АЗС его стоимость выросла на 12,50–14,40 грн/л. Заметно поднялись также цены на дизельное топливо, тогда как бензин А-95 дорожал гораздо медленнее.

Автогаз:

  • OKKO, WOG и Socar — подорожание на 14,40 грн/л.

  • «Укрнефть» — на 14 грн/л.

  • UPG — на 14 грн/л.

  • KLO — на 13 грн/л.

  • «БРСМ-Нефть» — на 12,50 грн/л.

Обычный дизель:

За месяц дизельное топливо подорожало на 5–7 грн/л:

  • OKKO и WOG — с 99,90 до 106,90 грн/л (на 7 грн/л).

  • KLO — на 6,60 грн/л.

  • UPG, Socar, «Укрнефть» и «БРСМ-Нефть» — на 5 грн/л.

Премиальный дизель:

Цены на премиальные марки дизеля выросли на 5–7,50 грн/л:

  • KLO — со 100,90 до 108,40 грн/л (на 7,50 грн/л).

  • OKKO, WOG и Socar — на 7 грн/л.

  • UPG — на 6 грн/л.

  • «Укрнефть» — на 5 грн/л.

Бензин А-95:

В отличие от газа и дизеля, обычный бензин подорожал только в четырех сетях:

  • KLO и «БРСМ-Нефть» — на 2 грн/л.

  • UPG и Socar — на 1 грн/л.

  • OKKO, WOG и «Укрнафта» — без изменений.

Премиальный бензин А-95+:

  • UPG, Socar и KLO — подорожание на 1 грн/л.

  • В других сетях, продающих этот вид горючего, цены не изменились.

Бензин А-100:

  • KLO — подорожание на 2 грн/л.

  • UPG и Socar — на 1 грн/л.

  • OKKO и WOG — без изменений по сравнению с 1 октября.

Напомним, ранее ТСН.ua выяснял, сколько может стоить горючее в Украине до конца 2026 года. Экономистка Елена Нусинова пояснила, что дальнейшая динамика цен будет зависеть прежде всего от ситуации на мировом энергетическом рынке, геополитических рисков и стоимости импортного горючего. При отрицательном сценарии бензин А-95 может подорожать почти до 100 грн за литр.

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