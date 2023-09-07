"Благотворительный фонд "Велич Життя" в течение длительного времени занимается больницами и прифронтовыми госпиталями города Торецк Донецкой области, который находится на расстоянии 3 километров от линии столкновения. Сегодня в катастрофических условиях там проживают семьи, пожилые люди, нуждающиеся в посторонней помощи и врачи, стоящие в борьбе за жизнь и нуждающиеся в нашей помощи" — резюмировала президент фонда Алла Ландарь.

«Посетив больницу Торецкой общины, мы передали масштабную гуманитарную помощь, которая поможет врачам в спасении как можно больше жизней наших защитников.

Благодаря активному участию Киевского областного совета мы передали одной из больниц автомобили скорой помощи. Также вместе с нашими партнерами Благотворительный фонд «Мирный город», ООО "ЭНЕРГО РЕСУРС "РИ ГРУПП", Адвокатское объединение "Ri Group", коллектив Киевской городской клинической больницы №1, семья Чефранов Андрей Борисович, семья Тимура Ткаченко, семья Дениса Лазурка и наших европейских партнеров: семей Maich и Kravarik сформировали и передали гуманитарный груз, среди которого: наборы для внутрикостного доступа NIO+, медицинские мониторы экстра-класса для отслеживания состояния больных, УЗИ аппараты, концентратор кислорода, аппарат искусственной вентиляции легких, станцию Starlink, генераторы, хирургические наборы, расходные материалы, колесные кресла, средства реабилитации, продуктовые наборы.

Масштабна гуманітарна допомога, яка допоможе лікарям в порятунку захисників (6 фото)

Без боли невозможно смотреть на раненых в результате обстрелов мирных жителей, военных с тяжелыми травмами и медиков, несущих на своих плечах колоссальный объем ответственности за каждого пациента. Поток раненых здесь не останавливается, и каждая минута – это спасенная жизнь. Поэтому фонд "Велич Життя" продолжает оказывать госпиталям эффективную помощь — медицинское оборудование, запас медикаментов и расходных материалов. Уверена, что медицинское оборудование и медицинский груз, который мы передали, помогут врачам спасти еще больше жизней, помочь каждому попадающему сюда», — рассказала Алла Ландарь.

«Наша миссия – достучаться до сердец неравнодушных людей, объединить усилия спонсоров, меценатов и всех небезразличных украинцев, чтобы спасти тысячи жизней наших воинов. Ибо тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир!» – подчеркнул Владислав Ландарь.