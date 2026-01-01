"Торгировали" голосами в Раде и платили "теневую зарплату": суд избрал меру пресечения 5 нардепам

Всем пяти подозреваемым нардепам избраны меры пресечения / © Associated Press

Реклама

Пятерым нардепам, которых считают участниками организованной преступной группы в Верховной Раде, избрали меру пресечения.

Об этом передает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

На сегодняшний день всем подозреваемым депутатам вручено ходатайство о применении мер пресечения. Следователь судья ВАКС применил меры предосторожности в виде залога всем 5 народным депутатам.

Реклама

Суд определил двум подозреваемым по 40 млн. гривен и 30 млн. гривен, другим двум — по 20 млн. гривен, пятому депутату — 16,6 млн. гривен.

Также суд возложил на всех подозреваемых процессуальные обязанности, среди которых ношение электронного средства контроля.

Что известно о незаконной схеме в Верховной Раде

Напомним, 27 декабря 2025 года пяти народным депутатам вручили подозрение. Проверяются факты возможного создания и деятельности организованной группы. Эта группа могла существовать еще с 2021 года. В ее состав входили народные депутаты Украины, чтобы получать взятки за принятие/непринятие соответствующих законопроектов.

Согласно распределенным ролям часть участников организованной группы отвечала за контроль и координацию других участников, доводила до сведения информацию о проектах законов и постановлений, а также изменениях, которые нужно было поддержать, проголосовав «за», или, наоборот, отклонить, проголосовав «против». Кроме того, в круг вопросов, делегированных организатором группы, входили получение, распределение и передача народным депутатам Украины денег.

Реклама

Другие участники группы должны были соблюдать исполнительную дисциплину, неукоснительно поддерживать позицию по голосованию «за» или «против», присутствовать в сессионном зале в день голосования.

При выполнении всех указаний они получали денежные средства, которые предоставлялись как лично, так и через других участников организованной группы.

Сумма неправомерной выгоды определялась «показателем эффективности голосований», которое зависело от количества поддержанных каждым конкретным народным депутатом Украины проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях.

«Теневая зарплата» нардепов составляла от 2 000 до 20 000 долларов США. При этом по меньшей мере с сентября 2022 по ноябрь 2022 размер неправомерной выгоды составлял 2 000 долларов США, а по меньшей мере с августа 2025 года — уже 5 000 долларов США.

Реклама

Распределение денег, как правило, осуществлялось каждый четверг в начале следующего месяца по итогам выполнения участниками организованной группы указаний организатора, предоставленных как лично, так и через других участников организованной группы, за предыдущий месяц.

Зафиксировано получение с ноября по декабрь текущего года участником указанной организованной группы — народным депутатом Украины неправомерной выгоды в сумме не менее 145 000 долларов США с обеспечением дальнейшего ее распределения среди других народных депутатов Украины.

СМИ узнали имена нардепов, фигурирующих в этом громком деле. Первоначально были известны три фамилии. Впоследствии издание «РБК-Украина» назвало все 5 фамилий.