Торговал пересечением границы: НАБУ разоблачило экс-руководителя ГПСУ на взятках - все детали дела
НАБУ разоблачило топ-чиновников ГНСУ на взятках.
НАБУ и САП разоблачили бывшего главу и действующего должностного лица Государственной пограничной службы на систематическом получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению границы. Пока решают вопрос об избрании меры пресечения.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
В ведомстве имена не называют. Впрочем, по данным бюро, среди подозреваемых по делу фигурируют:
генерал бывший глава Госпогранслужбы;
начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;
бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.
По данным следствия, в 2023-м группа лиц при содействии топ-чиновников ГНСУ организовала незаконную переправку сигарет через госграницу. За это они на регулярной основе получали взятки.
Взятки за пересечение границы
В течение июля-ноября 2023 г. пограничники получили по меньшей мере 204 тыс. евро за беспрепятственный проезд 68 автомобилей. По данным следствия, проезд одного автомобиля стоил 3 тыс. евро.
Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии. На них устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.
"Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов - члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органов государств ЕС. В то же время детективы установили, что топ-чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали".
НАБУ обнародовало пленки
НАБУ обнародовало пленки разговора, на которых фигурирует бывший глава ГПСУ. В частности, во время одного разговора руководитель Госпогранслужбы и начальник отдела обсуждали распределение неправомерной выгоды за ноябрь 2023-го.
Обыски в Дейнеко
Днем 22 января источники "УП" сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеки. По данным издания, следственные действия проводятся по делу о неправомерной выгоде, полученной путем контрабанды сигарет.
Уход Дейнеко с должности
В начале января 2026 года Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в руководстве Государственной пограничной службы. По его словам, такое решение было связано с необходимостью обновления стратегии работы службы. 4 января Дейнека уволили с должности, на которой он находился с 2019-го.
Через несколько дней стало известно, что Дейнеко получил новую должность. Он назначен советником министра внутренних дел.