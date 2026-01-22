Торговал пересечением границы: НАБУ разоблачило экс-руководителя ГПСУ на взятках - все детали дела

ГНСУ. / © www.facebook.com/МВД Украины

НАБУ и САП разоблачили бывшего главу и действующего должностного лица Государственной пограничной службы на систематическом получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению границы. Пока решают вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В ведомстве имена не называют. Впрочем, по данным бюро, среди подозреваемых по делу фигурируют:

генерал бывший глава Госпогранслужбы;

начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

По данным следствия, в 2023-м группа лиц при содействии топ-чиновников ГНСУ организовала незаконную переправку сигарет через госграницу. За это они на регулярной основе получали взятки.

Взятки за пересечение границы

В течение июля-ноября 2023 г. пограничники получили по меньшей мере 204 тыс. евро за беспрепятственный проезд 68 автомобилей. По данным следствия, проезд одного автомобиля стоил 3 тыс. евро.

Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии. На них устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

"Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов - члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органов государств ЕС. В то же время детективы установили, что топ-чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали".

НАБУ обнародовало пленки

НАБУ обнародовало пленки разговора, на которых фигурирует бывший глава ГПСУ. В частности, во время одного разговора руководитель Госпогранслужбы и начальник отдела обсуждали распределение неправомерной выгоды за ноябрь 2023-го.

Обнародованные пленки НАБУ. / © НАБУ

Обыски в Дейнеко

Днем 22 января источники "УП" сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеки. По данным издания, следственные действия проводятся по делу о неправомерной выгоде, полученной путем контрабанды сигарет.

Уход Дейнеко с должности

В начале января 2026 года Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в руководстве Государственной пограничной службы. По его словам, такое решение было связано с необходимостью обновления стратегии работы службы. 4 января Дейнека уволили с должности, на которой он находился с 2019-го.

Через несколько дней стало известно, что Дейнеко получил новую должность. Он назначен советником министра внутренних дел.