Торговал техникой с РФ и Беларусью: киберполиция разоблачила владельца украинской группы компаний (видео)

Предприниматель осуществлял незаконную деятельность со страной-оккупантом во время войны.

Несмотря на полное торговое эмбарго против России, владелец компании осуществлял куплю-продажу сельскохозяйственной техники из страны-агрессоры. Также он торговал с Беларусью.

Об этом сообщает киберполиция Украины.

По информации правоохранителей, товары попадали в Украину через Европу благодаря "компаниям-прокладкам".

"Протиправную деятельность в рамках операции "Актив" разоблачили сотрудники киберполиции совместно со следственным управлением полиции Киевщины", — добавили специалисты.

61-летний фигурант, являющийся одним из конечных бенефициаров группы компаний, нарушил запрет импорта на таможенную территорию Украины товаров из РФ.

Через оффшорные компании осуществлялась купля-продажа сельскохозяйственной техники из России и Белоруссии.

По месту жительства фигуранта и на площадках хранения сельхозтехники правоохранители провели обыски.

На имущество злоумышленника наложен арест, в том числе на банковские счета, где суммарно находилось около 3-х миллионов долларов, корпоративные права, 18 земельных участков, 26 нежилых помещений, частные дома и квартиры, элитные автомобили, а также более чем на тысячу единиц сельскохозяйственной техники и транспортных средств

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура в Киевской области.

Напомним, жители разбитого россиянами дома в Ирпене всеми силами пытаются восстановить свое жилье, пока его окончательно не разрушила зима. По документам, жилье имеют, но фактически - бездомные. Всего в городе повреждено 60 процентов инфраструктуры.

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