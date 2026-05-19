«Крах украинской металлургии станет огромной катастрофой не только для Украины, но для всей Европы, а социальные последствия безработицы и недополучения налогов в местные бюджеты области – угрозой. Торговая политика Евросоюза должна стать инструментом поддержки украинской экономики в то время, когда украинцы защищают Европу на фронте», – заявила она.

По ее словам, Украина освобождена от применения текущего защитного (safeguard) режима торговли сталью в ЕС, это исключение должно действовать до лета 2028 года. Но новая торговая мера предусматривает применение в отношении Украины отдельной тарифной квоты, а при ее распределении будут учитываться «особые проблемы безопасности» в Украине.

«Металлургическая отрасль принципиально важна для способности Украины выиграть войну против РФ. Мы должны рассматривать Украину как будущего члена и стратегического партнера ЕС, а не как угрозу», – заявила Карин Карлсбро.

Во время выступления шведская европарламентария напомнила, что украинская металлургия была до сих пор остается стратегической мишенью атак российских войск. «На прошлой неделе я посетила метзаводы в Кривом Роге, Днепре, Каменском и стала свидетелем жестокой реальности. После полномасштабного вторжения ряд производственных мощностей либо расположен на оккупированных территориях, либо был полностью уничтожен. Остальные предприятия сталкиваются с огромными затратами. Тот факт, что украинская металлургия, несмотря на все трудности, смогла функционировать в этих обстоятельствах, должен быть поощрен, а не наказан», - констатировала заместитель председателя Комитета по международной торговле Европарламента.

Согласно сообщению украинской промышленной компании «Интерпайп», Карин Карлсбро на прошлой неделе посетила «Интерпайп Сталь» – самый современный в Украине электросталеплавильный комплекс. Генеральный директор компании Лука Занотти и GR-директор Наталья Сидорук презентовали гости полный цикл «зеленого» производства стали.

В "Интерпайпе" напомнили, что уже с 1 июля этого года украинские металлурги могут получить такие ограничения на поставку своей продукции в Европу, негативный эффект от которых будет сопоставим с потерей стальных мощностей в 2022 году. «Невозможность реализовывать металлопродукцию приведет к сокращению производства на метзаводах, что создаст негативный мультипликативный эффект и нанесет удар по экономике Украины и населению, в первую очередь, в прифронтовых регионах», - подчеркивается в сообщении.

Наряду с этим торговым вызовом "Интерпайп" утверждает, что уже теряет клиентов из-за ошибки Еврокомиссии при введении "углеродного" налога CBAM. «Во время визита Карин Карлсбро увидела, что «Интерпайп Сталь» уже максимально соответствует философии Green Deal и жесточайшим экологическим евротребованиям, поэтому «Интерпайп» был совершенно искусственно лишен тех преимуществ, которые удалось достичь за счет крупнейшей частной экологической инвестиции в промышленность стоимостью около $1 млрд.», - констатировали в украинской компании.

