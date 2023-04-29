Торговля дефицитными билетами в поезде: "Укрзализныця" после сюжета "Сніданку з 1+1" уволила проводника

"Укрзализныця" уволила проводника, который согласился помочь безбилетному пассажиру проехать за деньги, и направила по этому поводу обращение к правоохранителям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, которая таким образом отреагировала на информацию, обнародованную в сюжете "Сніданку з 1+1".

Оперативная реакция

В упомянутом сюжете корреспондентка Людмила Руденко лично проверила, действительно ли на поезд Киев-Варшава, который пассажиры называют "мистическим", почти невозможно приобрести билеты и действительно ли можно о поездке договориться с проводником, заплатив ему напрямую, или приобрести билеты через так называемых "посредников”.

“27 апреля уже уволен проводник, который фигурирует в сюжете "Сніданку з 1+1" от 26 апреля 2023 г. и согласился содействовать перевозке пассажира, не имевшего билета на поезд, за отдельную плату”, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам железнодорожников, только увольнением это дело не обойдется — направлено заявление в полицию, чтобы компетентные органы разобрались подробно с возможным составом преступления и привлекли к ответственности предполагаемого правонарушителя.

"Другая описанная в сюжете схема с якобы гарантированным выкупом билета "посредником" по увеличенной стоимости также ложится в основу соответствующего заявления в правоохранительные органы", — заверили в "Укрзализныце".

Железнодорожники просят пассажиров максимально освещать подобные махинации, если они случаются со стороны отдельных сотрудников компании или третьих лиц, а также выражают благодарность журналистам "Сніданку з 1+1" за освещенные злоупотребления и "возможность быстро очистить ряды от тех, кто не отвечает нашим ценностям и позорит честь профессии”.

Напоминание от "Укрзализныци"

Как сообщили в компании, билеты на поезд в Варшаву, которые до сих пор наиболее востребованы среди пассажиров, прозрачно продаются в приложении "Укрзализныци" — и больше нигде.

Железнодорожники отметили, что:

эти билеты именные;

их можно приобрести не более 4 на аккаунт;

происходит мониторинг и блокировка любых подозрительных бронирований;

горизонт продаж — 20 дней.

"Каждое утро в 8:00 открывается продажа на 20-й день вперед, а также возвращаются в систему возвращенные пассажирами билеты на другие даты", — напоминают в компании.

Важная подсказка

Если из-за объективного ажиотажа не удалось приобрести нужный билет, нужно помнить, что "Укрзализныця" в этом году значительно увеличила предложение билетов на международные направления, в частности, введя дополнительный ежедневный пересадочный рейс №19/20 Киев-Хелм-Варшава.

Кроме того, 7 поездов ежедневно курсируют в Перемышль, 3 – в Будапешт, 2 – в Кошице.

Неизменно популярно прямое сообщение в Кишинев с удобной пересадкой до аэропорта Яссы.

Куда жаловаться на нарушение

Разоблачать схематозников и сообщать о них необходимо в контакт-центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 111 или в полицию.

Читайте также: