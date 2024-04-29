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Торговля людьми в Одесской области: женщин отправляли в рабство в соседнюю страну

Торговля людьми в Одесской области: женщин отправляли в рабство в соседнюю страну

Организовала преступный бизнес 56-летняя жительница Одесской области. / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Злоумышленница подыскивала жертв среди женщин с уязвимым состоянием и низким социальным уровнем жизни.

В Одесской области разоблачили и ликвидировали международный канал торговли людьми, организованный 56-летней местной жительницей. Она заманивала женщин в Румынию, где они попадали в трудовое рабство.

Об этом передает Госпогранслужба.

Злоумышленница подыскивала женщин с уязвимым состоянием и низким социальным уровнем жизни. Она обещала жертвам работу за границей, на самом же деле украинки попадали в трудовое рабство.

© http://dpsu.gov.ua/
Фото: http://dpsu.gov.ua/

"По прибытии в Румынию злоумышленница ограничивала их в передвижении и склоняла к сотрудничеству", — говорится в сообщении.

© http://dpsu.gov.ua/
Фото: http://dpsu.gov.ua/

Также злоумышленница заставляла своих жертв обращаться в румынские государственные органы для оформления социальных пособий в статусе беженцев, а затем отбирала у них документы и средства.

Сейчас фигурантка преступной схемы задержана и сообщена ей о подозрении по ст. 149 "Торговля людьми".

© http://dpsu.gov.ua/
Фото: http://dpsu.gov.ua/

Ранее сообщалось, что в Днепре женщина хотела продать двухлетнего сына, чтобы открыть бизнес. 19-летняя мать оценила своего ребенка в 1 млн грн.

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