Торговля людьми за границей: как украинцам распознать рискованные ситуации и как действовать, если попали в руки злоумышленников

Уже есть случаи, когда украинцы во время вынужденного выезда за границу от войны оказывались в шаге от сексуальной эксплуатации.

Каждый год с 25 ноября по 10 декабря Украина присоединяется к международной акции "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия".

Даты акции выбраны неслучайно, потому что 25 ноября – Международный день против насилия в отношении женщин, а 10 декабря – Международный день прав человека. Большинство стран мира в эти дни привлекают внимание общества к проблемам насилия в отношении женщин и торговли людьми, а также консолидации усилий правительств, гражданского общества и частного сектора для защиты прав женщин и искоренения всех форм торговли людьми.

Как не стать жертвой торговли людьми, как распознать рискованные ситуации и как действовать, когда попали в руки к преступникам, ТСН рассказали министр социальной политики Украины Оксана Жолнович и руководитель инициативы по противодействию торговле людьми проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине", что финансируется правительством Канады, Светлана Гаращенко.

По их словам, к сожалению, уже есть случаи, когда украинцы во время вынужденного выезда за границу от войны оказывались в шаге от сексуальной эксплуатации.

Чтобы не попасть в сети сексуального рабства и торговли людьми, нужно соблюдать основные правила и рекомендации.

Что должно насторожить при поиске работы за границей:

нет информации о деталях работы;

нет требований к опыту;

непонятные условия оплаты;

пытаются забрать документы;

требование полностью доверять;

быстрая дружба.

Опасные предложения за границей:

обещание легкого дохода;

манипуляция чувством вины;

манипуляция неопределенностью;

шантаж.

На что следует обращать внимание:

"работодатели" кичатся доходами и намекают, что у вас это тоже легко может быть;

манипулируют чувством вины или долга, например, говорят "я для тебя столько сделал, и теперь ты должен мне отблагодарить, помочь";

используют стресс, страх или неопределенность, говорят "ты никому здесь не нужна, никто тебе не поможет кроме меня";

шантажируют и говорят: "если ты этого не сделаешь, ты меня обидишь", или "я тебя оставлю здесь одну", или "я сделаю твою жизнь невыносимой" и тому подобное.

Признаки сексуальной эксплуатации:

жилье в обмен на действия непристойного характера;

требование отправить интимные фото;

сексуальные услуги за долги.

Насколько сексуальная эксплуатация распространенная разновидностью торговли людьми

По данным ООН, сексуальная эксплуатация составляет 79% среди всех случаев торговли людьми. Цифры исследований могут отличаться, но следует понимать, что этот вид эксплуатации очень скрыт и почти невидим.

"Большинство людей, к сожалению, не обращаются за помощью и не понимают, какие случаи подпадают под это определение", – говорит Оксана Жолнович.

Можно привести несколько менее очевидных примеров:

Женщинам могут предлагать жилье в обмен на определенные действия неблаговидного характера;

Через соцсети и мессенджеры могут обвинять женщин и девушек в требованиях прислать фото интимного характера или выполнить другие аналогичные действия, используя шантаж;

Создают определенный долг, который нужно быстро отдать. А поскольку такой суммы у женщины может не быть требующим его отработать определенным способом;

Негативные последствия такой эксплуатации ужасны: в частности, риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Как уберечься от ситуации торговли людьми

сделайте копии документов;

держите связь с родными и друзьями;

сообщайте о своем местонахождении;

не оставляйте паспорт на работе.

Какие правила следует соблюдать, чтобы не попасть в ситуацию торговли людьми

сделайте копии или сфотографируйте ваши документы, отправьте их себе на электронную почту или сохраните на телефон;

ежедневно информируйте своих близких о вашем местонахождении и предложениях, которые поступают вам по поселению и трудоустройству;

соблюдайте правила безопасного передвижения (например, если вам нужно сесть в автомобиль к незнакомым людям сфотографируйте его номер и отправьте его близким);

не оставляйте свой паспорт как залог потенциальному кредитору или работодателю.

Более подробно можно ознакомиться с советами, которые мы разработали и разместили на сайте SafeWomen. Также много полезной информации о правах потерпевших и действиях свидетелей есть у Safe Women бот в Телеграмме, который создан проектом SURGe совместно с Министерством социальной политики и Национальной полицией. Формат чат бота позволяет быстро получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Найти этот бот можно по его логину @SafeWomen.

Куда обращаться по поводу противодействия торговле людьми:

1547 — Правительственная горячая линия в Украине

112 – номер полиции в странах ЕС

сайт: safewomen.com.ua

чат-бот SafeWomen) @safewomenbot

Что делать, если вас вовлекли в ситуацию торговли людьми

В Украине следует обратиться в полицию или на Правительственную горячую линию 1547. Во время обращения желательно описать все подробности.

"Если вы за границей, следует также немедленно обращаться в полицию или на горячую линию. В странах ЕС это 112 – общий номер для всего союза. Также вебсайт SafeWomen содержит подборку важных контактов в 28 странах, к которым можно обратиться в случае торговли людьми. Краткие и простые разъяснения онлайн и контакты можно найти в нашем чате боте @safewomenbot", — рассказывает министр соцполитики Оксана Жолнович.

Алгоритм действий при поиске человека за границей:

Срочно сообщите в полицию;

Обратитесь в консульские или дипломатические учреждения;

Обратитесь на сайт или в чат SafeWomen.

К сожалению, иногда бывает, что попадание в ситуацию торговли людьми сопровождается исчезновением человека. В Министерстве внутренних дел Украины и Нацполиции был разработан алгоритм действий: что делать, если человек исчез за границей.

"Миллионы наших соотечественников вынуждены были выехать за границу из-за войны. Кроме обращения в полицию, прежде всего нужно постараться овладеть своими эмоциями и не поддаваться панике. Поскольку это лишь дезориентирует и может привести к упущению важных деталей. Полиция предпримет меры по поиску пропавшего человека. Важно не ожидать, что ваши близкие выйдут на связь. Необходимо сообщать об исчезновении сразу, ведь время имеет значение. Если вы не владеете языком страны, в которой находится, рекомендуем обратиться за помощью в дипломатические или консульские учреждения Украины за границей. Найти на вебсайте SafeWomen и в нашем чат-боте @safewomenbot", — советует украинцам руководитель инициативы по противодействию торговле людьми проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" Светлана Гаращенко.

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