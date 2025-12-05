"Торговля санкциями" и причастность к делу "Мидас": что известно о скандальном нардепе Анне Скороход

Нардеп Анна Скороход / Фото: Facebook Анны Скороход / © Facebook

Утром 5 декабря Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у народного депутата Анны Скороход. По данным следствия нардеп может быть причастна к преступной группе. Политик и ее сообщники подозреваются в вымогательстве взятки в размере 250 тысяч долларов США за включение конкурента в санкционные списки СНБО.

В то же время это лишь один из ряда громких скандалов, которые сопровождают политическую карьеру Анны Скорохода.

ТСН.uaсобрал все, что известно о нардепе и обысках в ее доме.

Кто такая Анна Скороход

Анна Константиновна Скороход родилась 14 января 1990 года в Вышгороде Киевской области. В 2013 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств (специальность «Тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм») и одновременно Национальную академию внутренних дел Украины (специальность «Правоведение»).

До того, как Скороход стала политиком, она работала юристом в Вышгородском городском совете (2008-2011), юрисконсультом в ЧАО «М-Сервис», заместителем директора по организационно-правовым вопросам ООО «Строительный комбинат «Прогресс» (одним из совладельцев общества в то время был ее экс-супруг — Алексей Алякин).

Анна Скороход

Скороход вошла в Верховную Раду в 2019 году как представитель партии «Слуга народа». После вступления в парламент, она работала в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

15 ноября 2019 года Скороход исключили из фракции Слуга народа.

В июле 2020 года она присоединилась к депутатской группе «За будущее». В том же году Скороход стала основательницей и руководительницей общественной организации «Ассоциация мам Украины».

С 21 сентября 2023 года Анна Скороход стала председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны и ВСУ.

Нардеп Анна Скороход / © Facebook

Согласно данным декларации за 2019 год: с 2003 года Анна Скороход имеет в совместной собственности с гражданкой Маргаритой Скороход и Аллой Андреенко квартиру в Вышгороде Киевской области площадью 73,7 кв. м.

С 2015 года Скороход имеет два земельных участка по 12 тысяч 535 кв. м и еще владеет двумя участками 30 тысяч 504 кв. м и 28 тысяч 691 кв. м в Дударкове Бориспольского района.

С 2019 года она имеет квартиру 98,6 кв. м в селе Гора Бориспольского района Киевской области. В Вышгороде Скороход имеет объект незавершенного строительства — квартиру на 118,7 кв. метров.

Личная жизнь

Анна Скороход была замужем за Алексеем Алякиным, российским бизнесменом. После получения украинского гражданства в 2013 году, Алякин, который ранее владел банком «Пушкино», приобрел фирму «Прогресс» и трудоустроил туда свою жену. От этого брака родился сын Алексей.

Известно, что Алексей Алякин был с 2000 года работал заместителем главы департамента промышленности Минимущества России. В 2003-2012 годах он руководил московскими научно-исследовательскими институтами. В 2012 году он стал главным акционером девелоперской компании Potok, получив ее от Сергея Полонского с условием будущего выкупа.

Алексей Алякин / © Фото из социальных сетей

В начале 2013 года сделка развалилась, и Полонский обвинил Алякина в выводе активов. К концу 2013 года Алякин был признан банкротом в Москве, а в феврале 2014 года он продал свой последний банковский актив — долю в «Юникорбанке».

Тогда (речь идет о 2023 году) Алексей Алякин переехал в Украину, получил гражданство и основал строительную компанию «Прогресс Строй», зарегистрированную в Борисполе.

Впоследствии мужа Алякина неоднократно задерживало СБУ в 2018 и 2019 годах по запросу РФ.

По информации портала «Моя Киевщина», в 2023 году Олесей Алякин сменил фамилию на Левковский и начал прибыльный бизнес — его связывают с ООО «Хоббит хаус». Эта строительная компания в 2023-2024 участвовала в 54 тендерах и получила заказ на строительство укрытий на сумму более 189 млн грн.

Впоследствии народный депутат Скороход сообщила о своем разводе с Алякиным и заявила, что находится в новых отношениях с депутатом Антоном Поляковым.

Анна Скороход (слева) и Антон Поляков (справа) / © Facebook

Они готовились к свадьбе, однако в октябре 2021 года Поляков умер при странных обстоятельствах. Сама нардеп считает смерть своего жениха преднамеренным убийством.

Скандалы в политической карьере Анны Скороход

Во время выборов 2019 года Скороход успешно прошла в парламент как представитель партии «Слуга народа», получив значительную поддержку на своем округе (43,89% голосов, что составляет 29 907 избирателей).

В том же году, во время заседания совета 14 ноября Скороход обвинила свою фракцию в том, что из-за ее голосования по анбандлингу (процесс реорганизации крупной корпорации с различными активами — Ред.) «Нафтогаза» и земельной реформы задержали ее бывшего мужа Алексея Алякина.

В ответ на обвинения, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил Анну Скороход во взяточничестве. По его словам, она якобы она предлагала взятки другим депутатам, а ее муж якобы угрожал депутатам профильного комитета по энергетике и предлагал деньги.

Уже 15 ноября Скороход исключили из партии. Тогда нардеп назвала такое решение политически мотивированным, якобы из-за того, что она не голосовала за некоторые законы.

Отвечая на упреки Арахамии, Скороход выступила с заявлениями о политическом давлении на ее семью и утверждала, что коллеги по фракции «Слуги народа» получают деньги неофициально. По ее словам, депутаты якобы получают пять тысяч долларов, а за руководящие должности во фракции — 15 тысяч долларов. В то же время она обвиняла главу Офиса президента Ермака в давлении на депутатов.

Анна Скороход / © УНИАН

В вопросе декоммунизации Скороход выразила несогласие: в декабре 2020 года она заявила, что этот процесс является «маразмом», и призвала украинцев «уважать историю», пишет Zaxid.net.

Впоследствии в августе 2023 года нардеп обвиняла 30 корпус морской пехоты в назначении на должности командиров бригад родственников высокопоставленных генералов, которые приводят к большим потерям в своих подразделениях.

Тогда командование корпуса заявило, что Скороход «распространила ложную информацию», и пригрозили нардепу иском в суд.

В октябре 2025 года Скороход присоединилась к группе народных депутатов, которые призвали Верховную Раду номинировать Дональда Трампа на Премию мира, пишет «Hromadske». Она обосновала свою подпись стремлением засвидетельствовать «свою лояльность и приверженность» президенту США.

Обыски НАБУ и САП в квартире Скороход

НАБУ и САП разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Продолжаются следственные действия.

По информации СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, Скороход подозревают в получении крупной взятки. Вроде бы задокументировано, как нардеп и двое ее сообщников предложили представителю компании за 250 тысяч долларов обеспечить включение конкурента в санкционные списки СНБО. Они получили 125 тысяч долларов авансом, но, как оказалось, обманули «клиента».

Деньги чиновникам СНБО не передали, потому что злоумышленники не смогли найти коррупционера. Чтобы подстраховаться, они даже требовали от представителя компании долговую расписку на сумму аванса. В результате, народному депутату, ее помощнику и сообщнику выдвинуты официальные подозрения.

В то же время 5 декабря об обысках в своем доме сообщила Анна Скороход. Она отметила, что ничего не скрывает, ее деятельность прозрачна, и видит в действиях «давление на оппозицию из-за ее принципиальной позиции».

«Мне нечего скрывать, моя деятельность — на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции», — написала Скороход в Facebook.

Сообщение Анны Скороход на Facebook / © Facebook

Впоследствии НАБУ опубликовало видео, на котором зафиксировано, как участники преступной организации обсуждают реализацию схемы.

Анна Скороход и ее вероятная причастность к делу «Мидас»

Фамилия Скороход фигурирует в расследовании НАБУ и САП под кодовым названием «Мидас», которое касалось коррупции в энергетике.

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, ссылаясь на записи НАБУ, заявил, что помощник предателя Деркача Игорь Миронюк под псевдонимом «Рокет» планировал использовать Скороход для подачи депутатских запросов. Кудрицкий подтвердил, что депутат регулярно отправляла запросы в «Укрэнерго», а ее деятельность в ВСК по энергетике, по его мнению, была направлена на защиту фигурантов коррупционных схем.

Сама же народный депутат категорически отрицает свою причастность, утверждая, что не отправляла упомянутых запросов и ничего о них не знала. В комментарии изданию "BBC News Украина" Скороход отметила, что ни Миронюк, ни Басов (фигуранты операции «Мидас» — Ред.) не обращались к ней с предложением написать какой-либо запрос, поэтому она «не понимает, о чем идет речь» в цитате, озвученной прокурором САП во время заседания Высшего антикоррупционного суда 12 ноября.

«Считаю это информационным нападением со стороны представителей глобалистов и соросят в Украине, поскольку этот бред разносился исключительно на их информационных ресурсах. Я против них всегда выступала, поскольку считаю, что они наделали в стране много беды, как и их представители в мире в целом», — отметила депутат.

