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Торговля территориями и заморозка войны: Зеленский сделал важное заявление

Торговля территориями и заморозка войны: Зеленский сделал важное заявление

Владимир Зеленский и Александр Сырский. / Фото: Associated Press

Украина должна реализовать План победы.

Агрессорка России должна проиграть захватническую войну, которую она начала в Украине. Речь о заморозке войны не может.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время представления Плана победы в парламенте 16 октября.

"Россия должна поиграть в войне против Украины. Это не заморозка. Это не торговля территориями или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и готовы закончить войну", — подчеркнул он.

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы Украины в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первые четыре пункта нужно реализовать во время войны.

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